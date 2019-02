Fundación Campus Tecnológico febrero 2019

Hoy conocemos dos de los proyectos que forman parte de la primera convocatoria de ayudas para el fomento de proyectos de transferencia universidad-empresa.

Por un lado el proyecto de "Sistema de generación solar híbrida termo-eléctrica con integración de vidrios fotovoltaicos", el fomento de las energías renovables y el ahorro de energía son los dos pilares fundamentales sobre los que descansan las políticas energéticas actuales. Este proyecto tiene como objeto abordar una primera fase de estudio que permita optimizar el diseño de un nuevo prototipo de captador solar híbrido térmico-eléctrico (PVT) que incorpora tecnología de vidrios fotovoltaicos que faciliten la integración arquitectónica. El responsable del grupo de investigación de Ingeniería térmica de la EPSA.

También recibirá las ayudas el proyecto "Análisis y estudio de viabilidad para el tratamiento de las aguas de proceso de acerías de Acerinox mediante tecnologías de microalgas", presentado por la empresa y el investigador Jesús Barragán Sánchez, del grupo de investigación Tecnología del Medio Ambiente.

Hoy en nuestro carrusel informativo hablamos de formación dirigida no solo a estudiantes , sino a todo aquel que quiera especializarse dentro de su área profesional. En este sentido, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz van a poner en marcha a partir del próximo 18 de marzo la primera edición del Experto Universitario Contable, que va a empezar a impartirse en el Edificio I+D+i del Campus Tecnológico.

Actualmente la figura profesional del experto contable es una de las más demandas por las empresas y de ahí surge la implantación de este curso, que ofrece una formación sólida e integral en aspectos contables y financieros, complementaria a la que ya se imparte en los grados universitarios.

El curso es semipresencial, está compuesto por 180 horas presenciales que se van a desarrollar en clase, las clases van a finalizar durante el mes de junio, y serán de lunes a jueves en horario de cinco a ocho de la tarde. Una vez concluyan las clases los alumnos tendrán que realizar una serie de trabajos y tutorías a través del campus virtual de la UCA.

Los conocimientos que ofrece el experto están vinculados a las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas y Empresariales, por lo se dirige principalmente a estudiantes y egresados de estos grados universitarios además de a empresarios, autónomos, personal de empresas y entidades diferentes y, en resumen, a todo aquel que esté interesado en ejercer como experto contable de una empresa.

El plazo de inscripción finaliza el 8 de marzo y para reservar vuestra plaza solo tenéis que poneros en contacto con el área de formación de la fundación o inscribiros a través de la web www.campustecnologicoalgeciras.es.

Pero este no es el único tema del que queremos informaros en esta sección. Además de este la fundación os ofrece los siguientes cursos en activo: Curso de Instalador RITE 07 (Reglamento en Instalaciones Térmicas en Edificios), Curso sobre Control y prevención de Legionella, de Manipulador de gases fluorados o Curso de Iniciación a la Gestión de E-sports.

Y por último, no me quiero ir sin animaros a aquellos que tengáis un proyecto o idea en mente a participar en una nueva edición del certamen Atrébt 2019, organizado por la Cátedra Emprendedores de la Universidad de Cádiz y en el que la Fundación colabora con un premio a un proyecto vinculado con los sectores productivos del Campo de Gibraltar. Son muchos los premios que ofrece este certamen así que emprendedores! No perdáis esta oportunidad. Mañana vamos a presentar este concurso a las 9,30 en la sala de conferencias del edificio I+D+i.

Y Hasta aquí llegan las novedades de la fundación. Cómo sabéis, si necesitáis más información sobre cualquiera de nuestras iniciativas solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de nuestra web www.campustecnologicoalgeciras.es, del teléfono 956028198 o bien os atenderemos en la cuarta planta del edificio I+D+i.