Barakaldo C.F. y Portugalete, protagonistas

El delantero montenegrino cedido por el Leeds en Barakaldo, Oliver Sarkic, y el punta del Portugalete Aitor Calvo se pasaron por los estudios de Radio Bilbao.

Oliver Sarkic está encantado en el Barakaldo después de sus pasos por el Anderlech, Benfica y Leeds, donde se ha llegado a entrenar con Bielsa. "Con Bielsa se aprende mucho en los entrenamientos. Mi director deportivo me comentó lo del Barakaldo en Segunda B de España que me serviría mucho y me vive". La experiencia en Lasesarre, donde suma ya tres goles en Liga en sus minutos salteados, es gratificante: "Muy bien con la plantilla, es como una familia, llevamos cicno meses juntos pero parece que llevamos tres años", lanza en perfecto español, aprendido de su época en Lisboa: "Sé francés, inglés y portugués", explica el fornido delantero, de 1'84 y 21 años. Es contundente y afirma que el Barakaldo acabará en el playoff de ascenso: "Sí, tenemos ahora dos partidos en casa ante la Cultural y el CD Vitoria y esperamos ganarlos", confiesa.

Por su parte, Aitor Calvo, de solo 19 años, disputa la delantera del Portugalete con tres gallos como Bonilla, Garderhino e Ito. "Sabía que era difícil jugar mucho, pero que era el mejor equipo de Tercera". El delantero de Castro, que en el Danok Bat marcase el curso pasado 20 goles, va sumando minutos en su crecimiento bajo las órdenes de Loza: "Estoy muy contento, era una buena oportunidad para mejorar y competir en el día a día. El míster fue quien me pidió. A ver si quedamos campeones y podemos subir", lanza el ex de la cantera del Castro y del Romo. Varios de sus compañeros en Mallona juegan en Zamudio y San Pedro. "Me defino como goleador, aunque no lo parezca, con disparo y pelea", comenta este aficionado al Athletic.