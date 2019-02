Si te abstienes, no te quejes

No hay tema que no se someta al análisis en el Carnaval de Cádiz. Ya sea en tono de humor, de crítica o ambos combinados, la fiesta grande de Cádiz repasa con su fina ironía todos los temas del año. Se ha hablado por ejemplo, de la exhumación de Franco, de la entrada de VOX en el panorama político, o de la abstención de las últimas elecciones entre otros muchos temas.

Precisamente, ha sido recurrente en las coplas la poca afluencia a las urnas por parte de los andaluces que han propiciado el cambio político en la región. En tono crítico pero con muchos toque de humor, aparece la chirigota `Er Chele Vara´ de Juan Carlos Aragón. Estos revolucionarios gaditanos reconoce que hicieron un partido de izquierda que no tuvo mucho éxito a pesar de que "defendía las causas universales como el cambio de sexo en los animales, y el fin de todos los tipos de gasolina y empujar los coches y así no contaminan". Después de diferentes propuestas, reconoce que no alcazarón los resultados esperados en las encuestas; "con mis votantes había tanta confianza que se quedaron en casa, y ahora protestan".

No falta tampoco el toque crítico en la chirigota del Cascana, "Un pasito a la izquierda y otro pasito a la derecha". Caracterizados como políticos reconocen la mala fama que tienen "pero la culpa no es nuestra porque los que votan son ustedes", le dicen al público y recuerda que "para darle un giro a la situación, vuestra propuesta consiste quedarse en casa cuando llega el domingo de votación".

En una línea más seria la chirigota de Sevilla "Los dependentistas" habla de la abstención como un partido nuevo que tiene mayoría, que se hizo fuerte y posibilitado el cambio. "No es un partido ni de izquierda ni de derechas, es de un pueblo que se cansa" para remtar que "si en tu casa te quedastes, tú no quieres ni querras a Andalucía"

En Cádiz se sigue cantando, y todavía llegarán más letras. Hoy martes y mañana miércoles se celebrán las dos ultimas sesiones de semifinal, y el viernes será Gran Final. Después se dará paso a la calle, donde el ingenio seguirán a raudales en la ciudad.