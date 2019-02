Requena se excluye de la candidatura a las generales del PP

El Partido Popular de Jaén ha celebrado este martes en el Hotel HO de la capital una reunión del Comité Ejecutivo para preparar los próximos comicios electorales que se van a celebrar en los meses de abril y mayo. En él, además de recalcar los objetivos del partido y sobre todo esa ambiciosa conquista de la Diputación Provincial de Jaén que Juan Manuel Moreno ya avanzó el sábado, el presidente Juan Diego Requena se ha excluido de la candidatura del PP de Jaén a las próximas Elecciones Generales argumentando que habría incompatibilidad orgánica si el presidente formara parte de esas listas al Congreso y al Senado.

"El presidente del Partido Popular no va a encabezar las listas al Congreso porque es incompatible de forma orgánica, no voy a estar en esa lista", ha señalado Requena a los medios de comunicación previamente al inicio del Comité.

Más allá de los candidatos, que el presidente del Partido Popular ha avanzado definirán en los próximos días, Requena ha avanzado que prepararán ambas campañas electorales como si de una fuera se tratase. "Con un presidente en la Junta ambicionamos tener un presidente en el gobierno de España con el objetivo claro que en las municipales tengamos el mayor número de concejales, alcaldes y alcaldesas en la provincia y conquistar, cumplir y llegar a esa alternancia democrática para que podamos llegar y gobernar con otra forma de hacer las cosas en la administración que representa el último reducto socialista en la provincia de Jaén, la Diputación", ha dicho el dirigente popular.

Para ello, el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Jaén ha nombrado director general de la campañas electorales del 28 de abril y del 26 de mayo a Miguel Contreras. Junto a él estarán Agustín Moral como coordinador a nivel provincial y Reyes Chamorro como coordinadora de la campaña en la capital.

Municipales

En la reunión del Comité Ejecutivo del PP también se ha hablado de las próximas Municipales. "Primero celebramos el comité de campaña, segundo vamos a perfilar e intentar definir cual va a ser nuestro programa electoral de cara a las municipales y siempre con la vista puesta en las importantes elecciones generales", ha dicho Requena, que también ha recordado que no hay ya ninguna localidad de mayor tamaño en la provincia sin candidato popular "aunque nos queda dar a conocer el nombre del de La Carolina". "De los de mayor tamaño, porque importantes son todos, no hay ninguno de más de 5 o 6 mil habitantes en el que no tengamos candidato o candidata", ha concluido Requena.