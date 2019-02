PP: "Camps nunca se callaba nada y hace un par de meses que lo insinuaba"

El diputado del PP Antoni Camps no ha asistido este martes al Parlament después de que se haya hecho pública su incorporación a Vox. Además, tenía registrada una pregunta que debía formular. En el Partido Popular dicen que no les ha pillado por sorpresa y aseguran que debería haber manifestado estas discrepancias al inicio del mandado y no a pocas semanas de las elecciones autonómicas.

La presidenta del PP de Menorca, Misericòrdia Sugranyes, ha sido quien ha dado la cara en los pasillos del Parlament para explicar brevemente la salida de Camps. Dice que cada persona es libre de hacer lo que quiera y que ha sido un colaborador muy bueno.

Afirma además que en el partido no les ha pillado por sorpresa porque la tónica del diputado era que nunca se callaba nada y hace un par de meses que lo insinuaba.

Preguntada sobre si el PP teme más fugas a otras formaciones como Vox, admite que cada persona es un mundo.

Una silla vacía que antes de comenzar el pleno ha sido ocupada por el diputado popular Rafael Nadal.

Durante el turno de preguntas los diputados de la izquierda han aprovechado prácticamente cada instante para recordar la salida de Camps. La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, cree que el PP necesita una brújula para saber a dónde tiene que ir. Por su parte, el diputado del PP, Juan Manuel Lafuente, ha dejado claro que ellos se interesan por los problemas de los ciudadanos como el Régimen Especial de Balears.