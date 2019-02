Almuñécar adjudica el servicio de limpieza a FCC por más de 5 millones de euros anuales

El pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado, por 11 votos a favor, los del equipo de gobierno, PP, Más Almuñécar y la concejala Eva Gaitán y 8 votos en contra, de los grupos de la oposición, CA, PSOE e IU, el servicio de cogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de playas y palmeras a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas. (faltaba un concejal de CA y otra de PSOE)

El presupuesto asciende a 5.109.289,77€ IVA incluido y 4 fueron las empresas que presentaron oferta al Ayuntamiento sexitano para prestar el servicio.

Además el pleno ha aprobado delegar en la alcaldesa para la firma del contrato y la recepción de la documentación que falta por recibir, una vez que se ha dado su visto bueno final, tras pasar varias veces por el pleno en sesiones públicas.

El teniente alcalde, Juan José Ruiz Joya ha defendido la transparencia del procedimiento, el ofrecimiento del equipo de gobierno a toda la oposición para que participara en la elaboración de los pliegos de condiciones del concurso y ha aclarado que "la adjudicación a FCC no es una decisión política, sino que viene avalada por el informe de los servicios técnicos municipales", que tras el estudio de todas las ofertas han comprobado que la que presentaba FCC era la más beneficiosa para el municipio porque supone "una mejora en el servicio de limpieza que se presta actualmente, amplia las zonas de limpieza de municipio, renueva toda la flota de camiones y maquinaria de limpieza, mantiene la plantilla de trabajadores actuales y la amplia en más de 10 operarios e incluye la limpieza de playas y palmeras".

Además, el portavoz del Partido Popular, ha recriminado a Juan Carlos Benavides que "esté instalado en el que cuanto peor para Almuñécar y La Herradura, mejor para él, sin importarle que los perjudicado sean los vecinos de nuestro municipio". Ruiz Joya también ha recordado que "las únicas huelgas de limpieza que ha habido en Almuñécar han sido durante su mandato" y también ha ironizado en el sentido de que "ahora Benavides critica a FCC cuando en 2010 él mismo como alcalde, premió a su encargada por su labor".

El concejal de Medio Ambiente, Luis Aragón, ha declarado que aunque nunca hay que estar satisfecho, porque siempre hay margen de mejora, no tiene constancia de ningún incumplimiento" y ha recriminado que "el único interés de Benavides en este asunto es electoralista". "A usted lo que le asusta es la foto de este equipo de gobierno con la nueva flota de camiones y maquinaria que le perjudique electoralmente", ha espetado Aragón, que ha hecho alusión a un comentario en una red social que le ha llamado la atención y ha explicado que viene al caso en este asunto porque dice algo así como "si no quiere sumar, no reste, pero no joda".

Aragón ha revelado que aunque sí es verdad que la adjudicación ha sido a la empresa con la oferta económica más alta, sin embargo, los servicios técnicos municipales han tenido en cuenta tanto la oferta económica, como la oferta técnica, esta última casi más importante que la oferta económica, pues refleja los servicios que van a recibir los ciudadanos y de ahí se desprende que "Almuñécar y La Herradura disfrutarán del mejor servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y playas que ha tenido jamás".

El edil sexitano ha declarado que "desde un principio nuestro objetivo ha sido valorar los mejores servicios", y en base a los pliegos técnicos y administrativos, después de estudiar las ofertas técnicas presentadas, ha resultado que la mejor oferta técnica ha sido la que se ha propuesto como adjudicataria después de sumar las ofertas técnicas y económicas.