Los vecinos de las pedanías piden más presencia policial

Los vecinos de las pedanías altas de Moratalla han tenido que organizarse en patrullas vecinales para detener la oleada de robos que estaban sufriendo en los últimos meses. Núcleos de baja densidad de población como Archivel, El Sabinar o Campo de San Juan han sido objeto de robos de forma habitual.

Una situación que obligó a los propios vecinos a tomar cartas en el asunto sin embargo se muestran indignados porque consideran que no es su obligación sino de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por ello, reclaman una mayor vigilancia policial para no sufrir el agravio comparativo con habitantes de los núcleos más poblados.

La pedánea del Campo de San Juan, Presen Martínez, contaba a la SER que "la inseguridad en los vecinos es generalizada" en toda la zona hasta el punto en que se desvalijaron hasta "14 casas en una sola noche"

Pedía Martínez que se adopten las medidas para aumentar las medidas de seguridad "ya que este problema no lo tienen los que viven en las ciudades, que pagan los mismos impuestos que pagamos nosotros".

La oleada de robos, no obstante, se ha detenido gracias a la labor de estas patrullas vecinales. Sin embargo, Martínez reconocía que hay miedo entre los vecinos ya que "normalmente los ladrones actúan cuando no hay nadie en casa pero podría ocurrir que no y lamentar además daños personales"

Los vecinos han solicitado una Junta Local de Seguridad para pedir más medios y más personal que el alcalde de Moratalla, Jesús Amo, ya ha convocado para este jueves a la que, además, están invitados representantes de estas pedanías afectadas.