Se mantiene la concentración contra el recorte de atención primaria en Alcobendas

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Plataforma por la Sanidad Pública de la Zona Norte de Madrid han decidido mantener la convocatoria de concentración de este jueves 28 de febrero para manifestar “un no rotundo” al recorte de horarios en atención primaria. Lo hacen a pesar de que desde la Consejería de Sanidad se ha anunciado que no avanzarán en este proyecto piloto y que dejan en manos del gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de mayo la decisión de implantarlo o no en toda la región.

Para la FRAVM este anuncio no es suficiente, la portavoz de la Comisión de Sanidad, Marisa Torres sigue exigiendo la retirada inmediata del proyecto en los centros de salud donde se estaba desarrollando, como el ‘Marques de la Valdavia’ de Alcobendas.

Torres ha insistido en que este proyecto piloto del gobierno regional golpea de manera directa a la medicina familiar y comunitaria, perjudica a los usuarios y pacientes y no mejora la situación de las plantillas.

La concentración está convocada para el jueves 28 de febrero a las 18:30h en el centro de salud situado en el Paseo de la Chopera, 100 de Alcobendas.

