Anthem, poderosas armaduras sin pulir

Cuando un gigante como EA presenta una nueva franquicia tras una década sin editar sagas originales, la industria tiembla. Y el responsable de ese terremoto es Anthem (PS4, Xbox One, PC), obra de los estudios BioWare (Mass Effect). Estamos ante una nueva propuesta de acción con disparos en tercera persona y una fortísima apuesta por la cooperación online.

En Anthem tomamos el papel de los ‘libranceros’, guerreros equipados con armaduras que les dotan de superpoderes para defender a la humanidad de un entorno salvaje y hostil. Estamos en un mundo abandonado por los dioses y tanto la organización conocida como ‘El Dominio’ como su líder, ‘El Vigía’, buscan apoderarse del himno de la creación, el poder de la vida y la muerte que permite crear y también destruir. Los libranceros, como herederos de los míticos legionarios del alba, deben estar a la altura.

Nuestra armadura, denominada alabarda, es el centro de toda la aventura. Nos permite volar y es completamente personalizable a nivel estético y de equipamiento. Contamos con espacios para dos accesorios ofensivos, un hueco para apoyo, dos armas, seis componentes y una habilidad especialmente destructiva. Hay cuatro clases básicas: Comando, Interceptor, Coloso y Tormenta, especializadas en la versatilidad, el acecho, la resistencia y la magia elemental, respectivamente. Con ellas nos convertimos en superhéroes al estilo de Iron Man con reminiscencias futuristas de los guardianes de Destiny. Y tienen detalles curiosos como su sobrecalentamiento, por lo que debemos estar pendientes de su temperatura.

Poderosas armaduras voladoras / Bioware/ EA

El combate es otro de los ingredientes principales de Anthem. Es muy ágil, tanto en tierra como en el aire, y además de un importante arsenal de armas a distancia contamos con un ataque cuerpo a cuerpo para cuando los enemigos se nos echan encima. Además de potencia de fuego tenemos también un movimiento evasivo gracias a los propulsores de nuestra alabarda, muy útil para evitar ataques de enemigos de todos los tamaños en nuestras búsquedas de reliquias por los diferentes bastiones del mundo.

Anthem permite el juego en solitario, pero está enfocado al modo cooperativo entre cuatro jugadores. Este sistema tiene sus ventajas e inconvenientes a la hora de afrontar las misiones, pero siempre es mejor ir acompañado por conocidos con los que nos podamos comunicar mediante chat de voz y coordinar nuestras acciones. En caso de entrar en solitario a una misión, el juego nos asigna tres compañeros aleatorios, pero no tenemos garantizada ni su adecuada colaboración ni un reparto justo de los tesoros que vayamos encontrando. Como sucede con todos los juegos online es muy posible que este tipo de características se modifiquen con el tiempo puliendo la experiencia.

Grandes colosos nos esperan buscando reliquias / Bioware/ EA

El impacto inicial de Anthem es indiscutible, pero aún es pronto para hacer un juicio definitivo sobre su experiencia cooperativa. Como con todos los juegos enfocados al modo online, la clave está en mejorar la estabilidad inicial, la variedad de misiones y la riqueza de contenidos, que desde EA han confirmado que serán gratuitos. En cualquier caso Anthem nos presenta un mundo abierto salvaje enorme, tupido por la vegetación y lleno de peligros que es un placer sobrevolar en el modo libre. Audiovisualmente impresiona, sobre todo en PS4 Pro, Xbox One X y los ordenadores más potentes manejando con solvencia el 4K. Los diseños de las alabardas y las armas son completamente épicos con toques futuristas y de alta tecnología, y el sonido (incluida la banda sonora) siguen esta misma línea. Además el juego está muy bien doblado al español.

Más actualidad





El próximo 17 de mayo Nintendo Switch recibirá la versión física de ‘Guilty Gear 20th Anniversary’, todo un clásico del género de la lucha en dos dimensiones y estilo anime. Esta edición cuenta con el juego original con sus 25 contendientes y Guilty Gear XX Accent Core Plus R, ambos obra de Arc System Works, creadores recientemente de Dragon Ball FighterZ.

Y precisamente, ya sabemos un poco más de Super Dragon Ball Heroes World Mission, el juego de cartas virtual de Bandai Namco ambientado en los mundos de Goku, Vegeta y compañía. Saldrá para Nintendo Switch y en versión digital para PC el próximo 5 de abril, y contará con un editor de cartas para personalizar nuestros propios naipes eligiendo héroes, fondo y golpes especiales.

Call of Duty Black Ops 4 recibía hace unos días en PS4 su nuevo evento ‘Operación Gran Golpe’. Incluye un nuevo especialista (Outrider) para los modos multijugador y Blackout, y el Battle Royale recibe además la ubicación ‘Ciudad fantasma’ y el modo ‘Persecución extrema’ con nuevos vehículos. También viene con nuevas características para el modo zombies y armamento para el mercado negro, y los poseedores del Black Ops Pass cuentan con tres nuevos mapas multijugador: Casino, Lock Up y Lomo Plateado. Xbox One y PC recibirán estos contenidos en próximas fechas. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.