Mejora la calidad del aire pero se mantienen las restricciones

El Gobierno asturiano mantiene al menos hasta el jueves el nivel 1 de alerta por contaminación atmosférica en toda el área central asturiana, a pesar de que ha mejorado la situación en general, gracias tanto a las restricciones establecidas para el tráfico y la actividad industrial, como por las mejores condiciones de dispersión de partículas en algunas zonas. Las cuencas mineras son las que presentan hoy valores más positivos, con mejoría sobre todo en Oviedo, aunque también en Gijón, y una situación más estable en Avilés. En cuanto a la actitud de la población ante las restricciones, se observa un respeto muy escaso por la limitación de velocidad en las autovías. Se están cumpliendo, sin embargo, las limitaciones en la industria, en los puertos y en las obras que pueden emitir polvo.

Ha mejorado la situación ambiental en las cuencas, con unas condiciones meteorológicas más favorables para la dispersión, según la directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, que ha señalado que "en Oviedo y Gijón ha habido, sobre todo en Oviedo, una mejoría. En Gijón ha bajado en algunas estaciones y ha subido en alguna otra. En Avilés se mantiene en unos niveles similares" a los de los últimos días.

El nivel 1 de alerta se mantendrá al menos hasta la reunión de la comisión prevista para este jueves. La previsión es que en los próximos días vayan mejorando las condiciones para la dispersión de partículas, sin bien no se esperan lluvias hasta el domingo y, sobre todo, el lunes. En cuanto a la aplicación de las medidas restrictivas, se están cumpliendo satisfactoriamente en la industria, que he reducido sus emisiones, en el manejo de mercancías en los puertos y en las obras que pueden soltar polvo a la atmósfera. El cumplimento, sin embargo, es escaso en lo que atañe a la limitación a 90 kilómetros por hora de la velocidad máxima en las autovías del centro de Asturias, como reconoce Marañón, que dijo que "no ha surtido mucho efecto. Puedo entender que el lunes la gente esté algo despistada pero, con toda la información en los medios y en todos los paneles de autopistas y autovías, hay muchos conductores que siguen sin cumplir" con la limitación de 90 kilómetros por hora.

Ello, a pesar de que la Guardia Civil está multando a todos los infractores que detecta mediante los radares móviles que están operando de forma permanente. Lo que no se contempla es favorecer el uso del transporte público mediante rebajas en las tarifas, ya que los expendedores de billetes no lo permiten. Sí se hará, en cambio, en un futuro inmediato. Según Marañón, "a día de hoy, no es viable porque las máquinas expendedoras del Consorcio de Transportes (CTPA) no permiten moficicaciones tarifarias. Se han licitado ya las nuevas máquinas que sí lo van a permitir" en el futuro.

