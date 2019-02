Domingos Duarte: "Cuando me comprometo voy hasta el final"

Este miércoles, Domingos Duarte fue el encargado de atender a los medios de comunicación en la sala de prensa de Abegondo. El central portugués aseguró que el vestuario conoce la dificultad del reto que tiene ante sí en estas próximas semanas. "Sabemos que va a ser un seguimiento de partidos muy complicados en casa, pero iremos uno por uno". Por eso, en la línea de Carmelo y de Álex, resaltó la importancia del jugador número 12. "Creo que la gente ya está con nosotros y que el estadio nunca está con poca gente, pero creo que hay que seguir así, y si puede ir más gente, mejor. Nosotros nos sentimos mucho mejor si el estadio está lleno".

Sobre los últimos resultados, Duarte evitó hacer un análisis común. "Son momentos puntuales, cada partido es un mundo. No hemos sacado los 3 puntos contra Tenerife y Nàstic, pero ahora viene el Alcorcón y queremos 3 puntos en casa". Para poder conseguir el objetivo, Domingos resaltó que hay que estar "muy compenetrados", porque los rivales "lo van a pelear y van a querer venir aquí a Riazor para ganarnos".

Por el déficit de goles que sufre el Dépor en las últimas jornadas, Duarte bromeó a título personal: "Ya me toca marcar otra vez". Aunque le sacó hierro a la falta del puntería para destacar el trabajo que hay detrás. "Es una fase, los puntas y la gente de arriba lo están haciendo muy bien. Estamos teniendo ocasiones para marcar, pero va a llegar fijo esa racha que teníamos antes".

Preguntado por la recaída de Carlos Fernández, Duarte evitó pronunciarse demasiado. "De esa parte tiene que hablar el departamento médico. Carlos está un poco rayado, pero aún puede ser muy importante para nosotros. Todos saben la calidad que tiene, y que nos va a ayudar mucho", afirmó. Así mismo, también tuvo palabras para Vítor Silva. "Es un tío que ya no tiene 21 años, y que sabe lo que es esto, lo que es el fútbol. Está preparado para todo, Dios quiera que se quede, para mí es un portugues más en el vestuario, y para el club un medio con características diferentes que nos pueden ayudar".

Al defensa cedido por el Sporting no le preocupa el tramo de temporada que viene en lo que a presión se refiere. "Durante toda la temporada hemos tenido mucha presión, al final somos el Dépor. Ahora va a ser una racha más complicada de partidos. Si podemos sacar 9 puntos, vamos a sacarlos, pero primero Alcorcón". Por último, y en el plano individual, comentó que aunque tuvo opciones de salir en el mercado final, no las escuchó "mucho. Al final cuando me comprometo con una cosa voy hasta el final".