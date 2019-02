Pacheta cumple un año como entrenador del Elche C.F.

El entrenador del Elche Club de Fútbol, José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, cumple su primer año en el siempre difícil banquillo del Martínez Valero. El Club anunció su fichaje el 27 de febrero del año pasado y en este periodo está cumpliendo los objetivos trazados por la entidad.

La derrota del Elche en El Clariano por 1-0 ante el Ontinyent provocó el despido fulminante de Josico Moreno y la llegada de Pacheta resultó providencial para que los ilicitanos abandoran el pozo de la Segunda B a la primera tentativa. Fue capaz de hacer creer a todos de que el ascenso era posible y en menos de cuatro meses todo el franjiverdismo estaba festejando la vuelta al fútbol profesional.

El técnico burgalés dijo en su presentación que "sé de la urgencia y de la necesidad del Club de alcanzar el objetivo trazado. Creo que vamos a ganar partidos, que nos meteremos ahí y que ascenderemos, aunque no volveré a hablar más de medio y largo plazo. En el fútbol sólo podemos pensar en ganar cada jornada. Tengo que convencer al jugador. Si le ayudo a ganar creerá en mí y vamos a lograr victorias".

Con relación a la afición manifestó que "tenemos que darle, más que pedir. Si llegas pidiendo, malo. Mi obligación y la de la plantilla es ofrecerles empuje, alegría, goles y presencia. No tengo fuerza moral para pedir porque nuestro trabajo es hacer que se sientan orgullosos de su equipo, y si además ganamos la felicidad será completa".

El desafío de lograr la permanencia en Segunda División es de gran calado. Por el momento, Pacheta tiene encauzado el objetivo con nueve puntos de ventaja con relación al descenso a falta de 15 jornadas para el final de la Liga. El consejo que preside Diego García y el director deportivo, Jorge Cordero, ya quisieron renovarle a finales de 2018. Sin embargo, Pacheta dejó muy claro que hasta que no esté conseguida matemáticamente la salvación no abordará su continuidad. En el entorno franjiverde no hay debate y todos desean que el técnico de Salas de los Infantes siga por mucho tiempo.