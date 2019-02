La Diputación de León dedica el pleno a hablar del alcalde de Valladolid

PP y UPL han aprobado una moción en el pleno de la Diputación de León en la que rechazan las polémicas declaraciones del alcalde de Valladolid en las que pedía más inversiones para su ciudad. De hecho, la moción ha salido adelante por la mayoría absoluta del PP en la institución provincial.

A favor para no tener "la de Dios con Cristo"

El diputado de UPL Matías Llorente ha admitido que su voto a favor se debe a que está en la institución provincial por la UPL: "Las mociones que tenemos que discutir en la institución provincial son aquellas que tengan relación con la provincia. El resto que las discutan en las Cortes, en el Congreso, en el Senado o en la Unión Europea. Yo en primer lugar tengo que decir que, claro, estoy aquí con UPL y voy a votar a favor, porque si no tendría la de Dios con Cristo", ha asegurado Llorente que a pesar de no estar de acuerdo con la moción, sí que cree que el alcalde de Valladolid se ha excedido en sus palabras.

PSOE e IU acusan a los populares de electoralismo



La oposición no entiende que el PP vote una moción contra este alcalde socialista cuando los populares en la Junta "han fomentado el desequilibrio entre provincias", aseguraba el diputado de Izquierda Unida Miguel Flecha. Los socialistas han insistido una vez más en que las declaraciones de Puente eran como alcalde de Valladolid y no como portavoz de la ejecutiva federal del PSOE.Aseguran que el PP ha aprobado esta moción con un fin electoralista y creen que lo que habría que hacer es reprobar al consejero de sanidad que "nos está perjudicando", aseguraba el portavoz del PSOE José Pellitero.

El PP teme estar haciéndole la campaña a Óscar Puente

El PP, por su parte, ha defendido las políticas de la Junta en materia de educación y sanidad y el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, ha llegado a asegurar que con esta moción que su formación promueve y apoya le están haciendo la campaña a la alcaldía de Valladolid a Óscar Puente. "Pedir para uno nunca significa que se quite a los demás. Yo nunca he dicho que le quiten al municipio de al lado ni a ningún municipio de la provincia para que me den a mí", explicaba Majo para justificar su posición ante la moción.

La despoblación se cuela en el pleno

La moción sobre las declaraciones de Óscar Puente ha sido el tema central de un pleno de la Diputación en el que algunos diputados han hablado, brevemente, sobre el principal problema de la provincia, la despoblación.

El diputado de la UPL Matías Llorente ha preguntado al presidente Juan Martínez Majo sobre los planes de la institución provincial en cuanto a despoblación y sobre las ayudas europeas en esta materia. Majo ha explicado que en España a estas subvenciones solo acceden las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.

El presidente de la institución provincial ha explicado que están intentando que a la hora de determinar qué territorios pueden acceder a estas ayudas Europa se tenga en cuenta a las provincias en su totalidad sino que se valoren zonas más pequeñas como lo son las comarcas.