Todos los partidos políticos están satisfechos por la apertura del juicio oral del accidente de metro de Valencia

Compromís afirma que el hecho de que la juez Molina, deje la causa del metro y sea un juez de lo penal quien juzgue el accidente, será clave para poder determinar las responsabilidades judiciales, pero advierte de las dificultades que pueda haber para investigar por la "desaparición de pruebas" que se produjo.

La diputada Isaura Navarro afirma que la comisión de investigación de les Corts constato que el vagón accidentado se dejó en un descampado, y se determinó que se incumplió la ley de seguridad laboral, que el accidente se podía haber evitado con la instalación de una baliza. Navarro pone a disposición de la justicia el dictamen de la comisión, y espera que durante el juicio oral se puedan aclarar muchas cosas:

También los socialistas, Podemos y Ciudadanos muestran su satisfacción por la apertura del juicio oral y destacan el trabajo de la asociación de victimas, que insistió una y otra vez en pedir la reapertura del caso cada vez que se decretaba el archivo y únicamente se responsabilizaba al maquinista.

Por su parte el popular, Fernando Castelló, afirma que hay que respetar la presunción de inocencia y esperar el trabajo de la justicia que dictamine una sentencia.

Castelló sí que destaca el trabajo realizado durante todo este tiempo por la juez Molina, con una instrucción extensa , que servirá para el procedimiento penal con la práctica de nuevas pruebas. Castelló no comparte la validez del dictamen de la comisión de investigación, al que el PP presento un voto particular de mas de 400 páginas y en el que ya advertía de que no se podía atribuir responsabilidades políticas a un técnico, algo que también ha censurado el constitucional. Castelló insiste en que ese dictamen que estableció que el accidente era previsible y evitable estaba predeterminado.

Para el president Ximo Puig, cree que el juicio del accidente del metro debe servir también para que el PP asuma la parte de responsabilidad que nunca ha asumido: la falta de humanidad.

Puig considera que aunque el juicio llega muy tarde es positivo porque permitirá sustanciar judicialmente si hubo responsabilidades y de quien son. Pero ha insistido, falta que aquellos que en ese momento gobernaban en la Comunitat asuman su responsabilidad política.