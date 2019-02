Somos Más reclama que los jueces no concedan visitas a maltratadores

La Asociación Somos Más, de mujeres supervivientes de violencia machista, reclama que los jueces no concedan regímenes de visitas a maltratadores. Todo tras el caso que conocimos ayer: el de una menor de 8 años que debe convivir con su padre, miércoles y fines de semanas alternos, a pesar de haber sido condenado por violencia de genero hacia su ex mujer y madre de la niña. Acaban de iniciar una recogida de firmas en la plataforma change.org para que no se permitan las visitas a maltratadores y que no se otorguen custodias compartidas en estos casos.

Ariadna Marco, presidenta de la asociación Somos Más, señala que "está escrito en la ley, en el código foral aragonés, que un hombre con indicios de malos tratos hacia la madre no debería tener ni visitas ni pernoctas ni la custodia de um menor". Marco incide en que "si este señor ha estado condenado, ha habido órdenes de alejamiento y partes de lesiones, ¿por qué tiene visitas con la menor? Es saltarse la ley".

Somos Más también exige mayor seguridad en los puntos de encuentro familiar: están pensados para divorcios contenciosos pero no para casos de maltrato. "Si hay una orden de alejamiento, ¿por qué estás metiendo al sujeto A y al sujeto B en el mismo punto a la misma hora? Es brutal". Además, "no hay ningún tipo de seguridad, no hay cámaras".

Autorización paterna para ir al médico

En el caso que les contó Radio Zaragoza, la menor se niega a ir al punto de encuentro y es recogida por su padre en el colegio. La madre presentó una solicitud para que la niña pueda ser vista y tratada por psicólogos, algo a lo que se niega su padre. Hoy hemos conocido que la petición ha sido desestimada por el juez. En su auto de esta misma semana, el magistrado explica que no encuentra en las pruebas aportadas justificación suficiente para adoptar la medida. La madre deberá, por tanto, tener la autorización paterna para acudir al médico.

Además, está a la espera de que se resuelva el recurso de apelación presentado en la Audiencia de Zaragoza, tras el archivo de la causa por abusos sexuales. La mujer también ha denunciado al progenitor por vejación y malos tratos en los momentos en los que acude a recoger a la niña en la escuela.