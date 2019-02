Chana significa muchas cosas para Lanzarote, pero sobre todo, significa mucho para la conservación de la cochinilla. Chana capitanea la asociación cultural, social, patrimonial y agrícola Milana, premio Referente de la Biosfera 2017 por contribuir al desarrollo rural de la isla mediante proyectos sociales integradores relacionados con el agro lanzaroteño y en concreto, con el cultivo de la cochinilla. Conocemos su historia de la mano de Ascensión Robayna en la sección de Hoy por Hoy Lanzarote, #PisandoelRofe.

Llegó a Mala por su matrimonio en el año 1964. “Me fascinó el colorido de los campos que no hay hoy, la imagen de las mujeres recogiendo la cochinilla, porque eran las mujeres las que recogíamos la cochinilla”, explica Chana Perera. La cochinilla era entonces una economía complementaria que aportaban las mujeres al hogar.

Chana enseña orgullosa los valiosos logros de la asociación Milana. Acaricia las páginas de un cuento mexicano que narra la llegada de la cochinilla a Canarias y relata las peripecias de “Dacty: La inquieta cochinilla”, un libro de la argentina Silvia Jaquenod. Muestra orgullosa los tejidos que componen los diseños de Marga Mod, teñidos con la cochinilla de Milana. Desprende pasión absoluta por la belleza de la isla: “Lanzarote es como una pequeña tacita de porcelana”, explica Chana.

Un farmacéutico de Asturias, César Corpa, en su paso por Mala, se enamoró de la cochinilla y se llevó un poco a la península. Este hombre acabaría armando un proyecto junto a Milana y trayendo a Lanzarote a un equipo de cinco personas en torno a la cochinilla, colaborando con Chana Perera y su gente. Entonces se organizó el primer seminario en torno a la cochinilla en Lanzarote y se empezó a teñir y a hacer carmín en la isla. En aquel momento se dio un importantísimo impulso a la cochinilla con Chana Perera y Milana como protagonistas.

La cochinilla ha sido tradicionalmente un cultivo ecológico, el “oro rojo” de los pueblos de Mala y Guatiza.

Paños teñidos con cochinilla / Facebook Asociación Milana

La cochinilla sirve para teñir lanas y sedas, pero es muy fina, no tiñe acrílicos y tampoco tiñe fácilmente el algodón. En Teguise se llegó a usar para pintar algunas casas. Sirve para teñir madera, para cosmética e incluso tiene importantes aplicaciones en la alimentación. La cochinilla está incluso en algunos yogures. Y además, la tunera y el tuno también tienen muchísimas aplicaciones. “Se puede hacer hasta aceite, ya Marruecos lo está haciendo”, explica Perera. “Se pueden hacer encurtidos, como con los pepinillos, y hasta hamburguesas”, añade.

Aunque la cochinilla no es competitiva en términos económicos, si lo es en términos de rentabilidad social, paisajística y antropológica. “En Perú los agricultores están muy bien organizados y han planteado otros sistemas de cultivo de la cochinilla. Nosotros, en cambio, no somos competitivos”, lamenta Chana Perera. Y también Etiopía. Hace diez años el Gobierno etíope le regaló a cada agricultor una hectárea de terreno. Allí pueden vender la cochinilla a quince o veinte euros, sin embargo: “aquí tienes que venderla a setenta euros porque si no, no hay ganancias”, lamenta Chana. También influyen cosas como el porcentaje de carmín o la capacidad de producción.

Sin la cochinilla no se entienden rincones como Mala o Guatiza. La cochinilla forma parte de nuestro patrimonio paisajístico y medioambiental y en consecuencia, la rentabilidad de la cochinilla no es solo económica. Chana Perera ha dedicado toda su vida a divulgar este mensaje trabajando en equipo y siempre bajo proyectos. Como el de llevar la vida a la escuela con miles de padres y alumnos con los niños a coger cochinilla. También mantienen proyectos de integración social en colaboración con ONGs y rutas entorno a la cochinilla para locales y turistas.

En su paso por la política, Chana Perera le dijo a Dimas Martín: “El consejo de la mujer es poco y el que no lo toma un loco”.

Chana Perera ha sido mucho más que una luchadora por el agro lanzaroteño, fue la primera mujer Presidenta de un Cabildo, el de Lanzarote, a principios de los noventa. Entró en política al inicio de la democracia, primero con el Centro Democrático y Social (CDS) y después con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), capitaneado entonces por Dimas Martín. De hecho, Chana presume de haber hecho el libro blanco del Cabildo de Lanzarote y recuerda que la política deja heridas que es mejor olvidar. Lo que no olvida Chana fue lo que le dio a Dimas Martín antes de abandonar para siempre la política: “El consejo de la mujer es poco y el que no lo tome, un loco”. Sobre este particular, Chana prefiere no hacer más comentarios.

Pero lo cierto es que su paso por la política significó mucho para las tradiciones de Lanzarote, especialmente para la artesanía, a la que Chana fue capaz de dar un importante impulso. Ya ha superado los ochenta años, pero Chana Perera sigue siendo aquella maestra apasionada por la belleza de Lanzarote, capaz de contagiar su pasión a los demás. Referente de la Biosfera, pionera como mujer en la política y defensora incansable del agricultor de Lanzarote. "Antes el campesino estaba mal mirado incluso en Lanzarote, sin embargo, los campesinos son sabios, saben hasta cuando va a llover observando las huellas de las cabras. Tenemos que apoyar a nuestros agricultores", concluye Chana.