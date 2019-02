Horacio Rico señala a Aitor Retolaza como el candidato de la dirección regional de Cs para Alcobendas

El portavoz de Ciudadanos Alcobendas, Horacio Rico ha sido contundente en Hoy por Hoy Madrid Norte, no teme a una represalia de la dirección regional porque no depende de la política y no tiene que agarrarse al asiento. “Si me quieren echar que me echen”, ha dicho Rico, en cualquier será ha afirmado por defender los intereses de la ciudad. Rico ha afirmado que la represalia principal “la va a tener en las urnas” su partido Ciudadanos.

Rico ha firmado que el partido ya tiene una alternativa a su candidatura, “una persona desconocida para todo el mundo” pero que sin embargo se está reuniendo con numerosas entidades para elaborar el proyecto electoral. El portavoz de Cs en Alcobendas ha afirmado que se trata de Aitor Retolaza, presidente del Club Corredores. Rico acusa al líder de Ciudadanos en Sanse, Miguel Ángel Martín Perdiguero de ser su promotor.

Rico ha explicado en Hoy por Hoy Madrid Norte que ya advirtió a la dirección regional de Ciudadanos que no podría votar en contra del proyecto de Los Carriles porque todas las nuevas modificaciones planteadas por el PP y otras muchas incluidas en los últimos meses, eran suyas. Rico ha afirmado que “no hay ninguna razón para votar en contra” y reconoce sentirse defraudado por su número 2, la concejal Ana Rojas que afirma cambió de parecer en mitad del pleno.

El portavoz de Ciudadanos en Alcobendas también ha desvelado que la dirección regional les dijo “que esperaran a sacarlo adelante al mes de junio”, después de las elecciones municipales. Rico no entiende que se quiera retrasar la mayor necesidad de Alcobendas, “vivienda y encima para la gente más desprotegida”.

Aitor Retolaza ha participado en las actividades de Ciudadanos a nivel estatal, regional y también local, como puede verse en las redes sociales del presidente del Club Corredor. Múltiples fotografías dan fe de su relación con Martín Perdiguero, con la líder de Cs en Tres Cantos Araceli Gómez o con el actual concejal de UPyD, Miguel Ángel Arranz.





