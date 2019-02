¿Hay que hacerse revisiones anuales de ginecóloga?

En el año 2008, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, llevó a cabo una entrevista sobre más de mil mujeres entre 12 y 74 años de edad; en ella, concluían que el 17% de las mujeres nunca se habían hecho una revisión ginecológica. “Al parecer, la vergüenza, el miedo a la exploración ginecológica y la falta de tiempo podrían ser algunas de las razones por las que se evitan esas visitas”, explica Míriam Sobrino, matrona y sexóloga del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Citologías Una de estas actividades preventivas sería la realización de la citología. “Esta prueba se realiza para la detección precoz del cáncer de cuello de útero, uno de los tumores ginecológicos más prevalentes después del de mama”, ha querido resaltar Sobrino. Las últimas recomendaciones de la asociación española de patología cervical y colposcopia plantean que: Hasta los 25 años no estaría indicada su realización

De los 25 a los 65 años, las mujeres que hayan iniciado relaciones sexuales, han de tener una citología cada tres años y si esta es normal no precisarían de más controles.

A partir de los 65 años no requeriría más controles si la mujer ha llevado sus revisiones citológicas sistematizadas

Por otro lado, encontramos a un número importante de mujeres sanas con la falsa creencia de que deben acudir de manera periódica a la revisión de ginecología”, también desvela que argumentas cuestiones como 2hace mucho que no me reviso ni me hacen una ecografía vaginal” o “este año no me he hecho la citología” o incluso “he tenido mi primera relación sexual”.

“Podríamos decir que una mujer sana, sin síntomas ginecológicos, sin antecedentes familiares de cáncer de mama y sin requerir de técnicas específicas como podría ser colocar un DIU, no requiere de esa demandada revisión de los especialistas”, matiza.

“Además, muchas actividades preventivas como las citologías o la información sobre métodos anticonceptivos, se realizan desde los centros de salud por profesionales de enfermería especializadas, como son las matronas”, ha querido recordar.

“Las mujeres tenemos que tener dos ideas importantes: la primera es que las acciones de salud preventiva necesarias ya están incluidas dentro de la cartera de servicios de atención primaria, por lo tanto no se requieren otros controles y además, al margen de estas acciones, no es preciso medicalizar procesos que son fisiológicos en la salud de las mujeres”, concluye.