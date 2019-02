Ponferrada ocupa 6 hectáreas con cerezos

Ponferrada ha ocupado 6 hectáreas de terreno sin cultivo con los 2.000 cerezos del programa desarrollado por la concejalía de Medio Rural.

Se trata de una treintena de fincas que se distribuyen por las localidades de Columbrianos, Rimor, Ozuela, San Lorenzo y Salas. En total, 45 personas se interesaron por el proyecto que el consistorio pretende repetir el próximo año según ha explicado el concejal de Medio Rural, Iván Alonso.

Alonso también ha destacado la resolución de los problemas de telefonía en los Compludos, una situación que atribuye a la denuncia pública a través de los medios de comunicación y no, asegura, a la diligencia de la empresa Movistar que, hasta la fecha, no han tenido en cuenta al consistorio que considera inadmisible y un completo capricho que la operadora no incluya a Ponferrada dentro su programa para la instalación de 3G en el Noroeste bajo un presupuesto de 120.000 euros.

Medio Rural ha logrado también que se desbloquee el proyecto para mejorar la carretera de Salas a Campo, un actuación en la 28 propietarios han cedido de forma gratuita los terrenos y que será aprobado en el pleno de marzo con un presupuesto de 200.000 euros. Por otra parte, Diputación ya ha procedido a la señalización la carretera por el Alto de la Cruz a Peñalba y también se está pendiente de una solución para una de las curvas del trazado de la carretera que presenta problemas para los microbuses.