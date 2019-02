El RCD Mallorca, recibe este domingo en Son Moix (12:00), al Elche CF. El técnico bermellón, Vicente Moreno, podrá contar con Salva Ruiz, que regresa de una larga lesión. Después de 4 meses, estará por fin disponibl. La sanción de Pervis Estupiñán, que fue expulsado el último partido en Tenerife, hace que Salva Ruiz pueda ocupar el lateral izquierdo este fin de semana.

En un principio, el tiempo de recuperación era de 3 o 4 semanas, pero no ha sido así. "La verdad es que me encontraba muy bien, con confianza. Creo que era mi mejor momento de forma. Fue una pena, pero son cosas del fútbol y no se puede hacer nada. Una recaída te hace llevarlo peor".

El lateral deja atrás la lesión y se muestra muy optimista. "Ya está pasado, estoy a tope y eso es lo importante".

El Mallorca ya sabe que Salva Ruiz regresará al Valencia a final de temporada, después de que finalice la cesión: "El contrato era del Mallorca pero el Valencia tenía una opción de compra en enero, dijo que estaba interesado, pero han preferido no hacerla. Así me dejan cedido aquí hasta final de junio para luego hacer la firma".

Salva Ruiz está ilusionado de volver al Valencia, pero ahora mismo está centrado con su actual equipo, el Mallorca: "Siendo canterano del Valencia desde pequeño, es una ilusión poder triunfar allí. Aunque ahora mismo estoy pensando en el Mallorca y ya está".