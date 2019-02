Favaritx tendrá aparcamiento para vehículos privados en abril

El Consell de Menorca volverá a permitir el paso de vehículos privados hasta Favaritx en el parque natural de S’Albufera des Grau de Maó. Pero en esta ocasión lo compaginará con el servicio de autobús que se inauguró el año pasado.

El Consell de Menorca confía en tener en funcionamiento un aparcamiento en la zona de Favaritx esta primavera, en abril o, como mucho, mayo. Esto permitirá complementar el servicio de bus entre Maó y la zona protegida con un punto de estacionamiento de turismos controlado.

El conseller de Mobilitat, Miquel Preto, explicó que se negocia con la propiedad de los terrenos que se cederían para el aparcamiento desde hace un año. Anteriormente, los dueños del lugar ya habían propuesto este alquiler, por lo que, se confía en que todo se arregle pronto.

Donde no habrá servicio de bus, al menos este año, es entre Es Mercadal y el faro de Cavalleria. Por ahora no se contempla en los presupuestos. Además, el conseller Preto apunta que en este lugar no se han detectado los problemas de acceso o de estacionamiento que sí hay en otros puntos de la isla como Favaritx o Macarella.