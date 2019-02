El baloncestista guipuzcoano Asier de la Iglesia vivió un momento especial en su visita a SER DEPORTIVOS GIPUZKOA para ser entrevistado por los niños/as del 4º curso de Primaria del Colegio Inglés San Patricio. Con ellos, pudo compartir y vivir su experiencia como deportista afectado por la enfermedad de la esclerosis múltiple .

Momento de la entrevista de Asier de la Iglesia con los niños de San Patricio / R.R

En el día mundial de las enfermedades raras, Asier de la Iglesia tuvo la valentía de poder responder a las preguntas que le formularon el grupo de niños, interesándose por su experiencia personal y por lucha en favor de la investigación hacia este enfermedad.

Fiel a su gran lema "No esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia, " Paula le preguntó a que quería hacer referencia: " Cuando tenemos algún problema de salud, podemos estar una semana debajo del paraguas a que pase la tormenta, pase el problema, lo cerramos y disfrutamos del día. Pero hay otros problemas como una enfermedad como la mía o el fallecimiento de una familiar, toda la vida tenemos esa tormenta encima de la cabeza. Lo que tenemos que hacer es cerrar el paraguas y bailar bajo la lluvia que significa disfrutar de la vida, pero sabiendo que tenemos esos problemas y saber vivir con ellos"

Asier ha relatado a los niños la evolución de su enfermedad y lucha hacia ella, una lucha que a su juicio no le convierten en ser llamado como un superhéroe: "Hay ha gente que le impide a llevar una vida normal, pero la enfermedad no te impide a ser feliz, y por eso yo hago las cosas que creo que me hacen ser feliz. Si no puedo mover la pierna, eso no me impide por jugar al basket. La enfermedad me limita hacer algunas cosas, pero estoy haciendo otros cosas que me llenan mucho. Sí me molesta que me llamen superhéroe, porque yo no me considero una personal especial, porque yo hago lo que me pide mi cuerpo y si alguién me pide ayuda y digo que sí por intentar ayudar a todo el que me pide un favor. Soy muy inquieto, estoy en todos los sitios y a la gente le extraña y no hago fuera de lo normal, al menos yo no lo noto".

Una niña le preguntó si alguna vez tuvo que parar algún entrenamiento por la enfermedad y su respuesta fue rotunda :"Sí, porque alguna vez me he orinado encima. aunque suena fuerte así fue.Tuve que pedir el cambio para poder cambiarme de ropa."

Y sin ningún reparo, contestó que no le molesta que le pregunten insistemente por la enfermedad: "No me importa, porque sí me gusta explicarle para que la genta entienda lo que padecemos. Siempre es bueno entender lo que nos pasa, proque el 80 por ciento de las cosas que nos pasan, ocho de cada diez son cosas que no se ven, nuestras deficiencias en la vista o la falta de sensibilidiad en las manos o en los pies. Por eso es importante que sepaís, que esta enfermedad no es visible, no se tiene porque ver"

Asier ha sido invitado este pasado fin de semana por la Federación Española para participar en la concentración de la selección en Tenerife, en el último partido hacia el mundial de China y el baloncestista guipuzcoano ha vivido una experiencia maravillosa: " Ha sido una experiencia inolvidable, me ha reconfortado muchísimo. Han dado valor a toda mi esfuerzo en mis últimos años, y se han interesado por las iniciativas en las que estoy trabajando. Además en el último ejercicio de tiro, les gané y el entrenador Scariolo les riño, porque ha sido el invitado el que os ganado, je, je. y me fui contento. El jugador que más me ha impresionado ha sido el paisano Darío Brizuela, jugador de Estudiantes, está muy en forma y a un nivel estratosférico y me gustaría que el seleccionador le llame para el Mundial de China"