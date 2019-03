Muniain espera que el Athletic se evada del ambiente de euforia en Mestalla

Iker Muniain confía en el que el Athletic Club pueda "evadirse" el domingo en su visita al Valencia del ambiente de euforia que se vivirá en Mestalla tras la clasificación del equipo 'che' para la final de la Copa del Rey lograda el jueves al eliminar al Betis.

"Siempre apetece jugar este tipo de partidos importantes. En un gran estadio y seguro que habrá un gran ambiente en Mestalla. Nosotros trataremos de evadirnos de todo eso y pelear por la victoria", subrayó el centrocampista navarro.

Muniain no sabe cómo condicionará a su rival apenas 72 horas más tarde ese pase a la final copera, aunque sí cree que el grupo que dirige Marcelino García Toral estará "bien de moral y confianza".

"En este tipo de situaciones hasta que no estás en el campo no se sabe. El Valencia tiene plantilla muy amplia y competitiva y jugará con todas las garantías. Son un equipo muy ordenado, que no pierde la paciencia y sabe sufrir sin balón. Muy rápidos y con determinación arriba, esas son sus claves", explicó.

Para Muniain la importancia de este encuentro "es máxima" porque una tercera victoria consecutiva -tras las logradas ante Huesca y Eibar- colocaría al Athletic "cerca de reengancharse a los puestos de arriba".

"Será un partido complicado e importante porque los dos estamos con los mismos puntos y en buen momento. Es un partido bonito y lo vamos a afrontar con mucha ilusión porque tenemos la confianza que nos han dado los últimos partidos", añadió.

Por otro lado, y a nivel personal, Muniain apuntó que la competencia que mantiene con Raúl García por la posición de media punta es "sana y beneficiosa" para ambos y se mostró satisfecho de su rendimiento en el último encuentro ante el Eibar, cuando Gaizka Garitano le ubicó en la parte izquierda del ataque.

"Sabíamos que era un partido que nos iba a exigir por esa banda. El Eibar tenía un gran ataque por la derecha con Peña y Orellana y había que pararlos. Estaba mentalizado de que debía hacer ese despliegue físico, salió perfecto y pudimos ganar", recordó.

El jugador, además, destacó que ve al equipo muy bien físicamente, de principio a fin" y "ordenado". "No escatimamos esfuerzos. Estamos llegando bien al final de los partidos y eso te ayuda mucho cuando vas ganando para mantener el resultado", dijo.

Por último, Muniain apostó por la continuidad de Garitano al frente del Athletic y recalcó, como el jueves hizo su compañero Iñigo Martínez, que "ojalá pueda seguir muchísimo tiempo aquí".

"Gracias a él, principalmente, el equipo ha dado otra versión. Lo que ha hecho desde que llegó ha sido algo grande. Sacarnos de ahí abajo y colocarnos en una zona buena de la clasificación, a pocos puntos de la pelea por Europa. Hay que valorarlo", apostilló.