La Oposición reclama consenso e ir detrás de la sociedad en la manifestación del 15 de marzo por las infraestructuras

La Manifestación del 15 de Marzo por las infraestructuras en Huelva se avecina rodeada de polémica después de que el Alcalde de Huelva y el presidente de la Diputación Gabriel Cruz e Ignacio Caraballo, respectivamente la estén liderando, y según los grupos de la oposición rompiendo así el consenso generado incialmente.

Desde el Partido Popular Berta Centeno su actual portavoz en el Ayuntamiento de Huelva pide cordura y que los líderes locales del PSOE deponga su actitud prepotente para volver al consenso porque, añade, lo importante es que ese día Huelva entera salga a la calle para pedir infraestructuras.

Desde Izquierda Unida su líder y portavoz Mónica Rossi ha expresado que lo que realmente molesta son las formas y que no están de acuerdo con el orden de prioridades con respecto a las infraestructuras marcado por el Ayuntamiento porque no se ajusta a lo pactado en un principio. Con todo, asegura que sí estarán en la Manifestación del día 15, pero no en primera fila.

Por su parte, María Martín de Ciudadanos ha dicho en la SER que acudirá a la manifestación por las infraestructuras, pero ha criticado duramente al PSOE y al equipo de Gobierno por no consensuar la lista final de reivinidicaciones, ni tampoco el cartel. Por eso culpa al PSOE de la ruptura del acuerdo pactado entre todos los partidos que constituyen el Ayuntamiento y lo señala como responsable de las carencias en infraestructuras que tiene Huelva.

Jesús Amador de Participa Huelva ha dicho a propósito de este asunto que "todo lo que toca el PSOE se lo carga". Y que aún están decidiendo si acudirán o no a la Manfestación del 15 de marzo.

También Enrique Figueroa concejal No Adscrito en el Ayuntamiento de Huelva ha tomado cuenta de esta polémica y se ha mostrado preocupado por la imagen que los políticos están dando a la ciudadanía. E insiste en que lo importante es que Huelva entera esté a las 17:30 horas de la tarde en la calle el próximo 15 de marzo señalando que hay que olvidar las siglas y pensar más en Huelva.

Entretanto el portavoz del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, el socialista Manolo Gómez, ha defendido en la SER que el Manifiesto actual está consensuado con la sociedad civil y zanja la polémica pidiendo unanimidad y matizando que lo importante es que ese día todos salgamos a la calle.

La Manifestación por las infraestructuras tendrá lugar este próximo viernes 15 de marzo bajo el lema "Huelva se mueve".