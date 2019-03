El poder de la hipnosis

Cómo podemos definir la hipnosis

Es un estado mental de trance que permite el acceso al inconsciente de un individuo. La persona hipnotizada desconecta del mundo exterior y entonces es fácil de sugestionar. El hipnotizador puede hacer que sus palabras induzcan reacciones sentidas como reales en el hipnotizado e incluso acceder a sus recuerdos más ocultos.

Origen de la hipnosis

Como tal, nace a principios del siglo XVIII de la mano del médico austriaco Franz Mesmer, que la llamaba “magnetismo animal” (o “mesmerismo”). Él llevó a cabo el primer estudio sistemático, aunque ignoraba su origen. “Hipnosis” como término se debe al médico escocés James Braid, que la bautizó así en 1842.

Anulación de la voluntad

Hay personas que tienen miedo a la hipnosis. Pero en el estado hipnótico no se pierde el control de uno mismo. Incluso, la persona es capaz de salir del trance y no es posible obligarla a hacer algo que no desea. Una especie de “programación”, llamada orden posthipnótica, sólo funciona si el hipnotizado está de acuerdo con aquello a lo que le induce el hipnotizador.

Usos de la hipnosis

La hipnosis puede curar algunas enfermedades psicológicas, favorecer que se superen otras y mejorar el estado físico o mental de una persona. Es posible vencer fobias, traumas, depresiones, etc., así como enfermedades psicosomáticas. También ayuda a superar adicciones, aunque no siempre es efectiva en esto.

Deporte e hipnosis

Es frecuente que los entrenadores deportivos empleen la hipnosis con el fin de mejorar el rendimiento de sus deportistas. En Madrid, por ejemplo, el psicólogo Amador Cernuda utilizó durante años esta técnica con la selección española femenina de gimnasia deportiva. Y los resultados fueron muy interesantes.

Anestesia psicológica

La hipnosis se ha empleado a menudo como sustitutivo de la anestesia. En Madrid, hace décadas, se decía que numerosos dentistas la usaban en lugar de sustancias químicas, que son más perjudiciales. Si el paciente “creía” que el dentista le había anestesiado la zona de la boca donde iba a intervenir, el cerebro no notaba dolor.

El doctor Escudero

En 1973, el doctor Ángel Escudero realizó en el hospital La Paz una intervención de cirugía mayor sin anestesia. Fue tan espectacular que incluso lo filmó el NODO y dio la vuelta al mundo. El paciente sufría una grave arterioesclerosis y hubo que realizarse una incisión en el vientre para llegar desde allí hasta la columna vertebral. Es paciente estuvo despierto y consciente durante toda la intervención, sin sentir dolor alguno. Lo más sorprendente es que, una vez finalizada, él mismo pasó de la camilla a la cama por su propio pie.