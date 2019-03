No me ha quedado claro si José Ramón Bauzá ha fichado por Ciudadanos. En cambio, no me queda duda de que Albert Rivera, está enamorado de Bauzá.

El presidente de Ciudadanos trata al expresident de Balears como si fuera un mártir del catalanismo. Me atrevo a hablar en nombre de todos ustedes para concluir que en Balears ningún ciudadano, con mayúscula o minúscula, admira a Bauzá con la pasión que Rivera deposita en su farmacéutico.

Y menos que nadie Xavier Pericay, después de su excelente denuncia del fraudulento REB como papel mojado el líder de Ciudadanos, con mayúscula en Balears, se ha apresurado a rechazar a Bauzá.

Los partidos políticos tienen crisis antes de consolidarse y la discrepancia abierta entre Rivera y Pericay se agrava al recordar que son el líder y el ideólogo de la matriz de Ciudadanos.

En cuanto a Bauzá, era del PP de Company, todos lo veíamos en el Vox de Jorge Campos y ahora se despierta en brazos de Rivera.

Algunos concluirán que Bauzá no sabe lo que quiere, y otros pensarán que las ultraderechas son intercambiables.