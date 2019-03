Mandiola: "Hay que salir a ganar pero tenemos margen"

El Atlético Baleares lleva dos semanas en el liderato del grupo III de la Segunda División B con 49 puntos, tres más que su rival directo, el Villareal B.

El conjunto de Mánix Mandiola viajará mañana a Girona para enfrentarse al Olot el domingo a las 12:00. El técnico tiene a 20 jugadores disponible y tendrá que descartar a dos.

El rival de este fin de semana está a 14 puntos de los blanquiazules, sin embargo, se trata de un rival fuerte en su escenario. Los catalanes tan solo han perdido dos partidos en casa: "Si el Olot solo ha perdido dos partidos en casa pues no hay dos sin tres. Solo me fijo en mi equipo en nuestro equipo y estamos bien, en buena dinámica y si hacemos bien lo nuestro estaremos cerca de ganar", ha afirmado Mandiola.

El técnico vasco se enfrenta al Olot con confianza tras ocho jornadas sin conocer la derrota: "Afrontamos el partido con ilusión, sin vértigo, el último partido que ganamos fuera nos da margen, dentro de nuestra media de empatar fuera y ganar en casa, pero para empatar siempre hay que salir a ganar pero tenemos margen. No hay una fórmula única secreta del éxito en el fútbol, hay muchos factores". Con los buenos resultados de las últimas jornadas se palpa el buen ambiente y la afinidad en los entrenamientos.

Para este encuentro será baja Adri Hernández por una molestia en el isquio y no entrará en la convocatoria por precaución: "Si fuera el último partido de liga y nos jugáramos algo arriesgaríamos, pero como queda de competición lo más importante del año, se queda por precaución. Los otros 20 están disponibles. Rubén está recuperado".

El conjunto blanquiazul intentó fichar sin éxito al jugador Xavi Ginard en el mercado de invierno: " No esperamos presión por haber intentado fichar a Xavi Ginard, el público no juega, a Piqué por ejemplo no le afecta. Debería estar contento el Olot de que haya otros clubs que se fijen en sus jugadores", concluye el técnico balearico.