Moreno: "Si no hemos logrado la permanencia, no voy a pensar en algo más"

El Real Mallorca jugará este domingo en Son Moix contra el Elche, a las 12h.

Los bermellones pueden alcanzar su quinta victoria seguida como local donde el equipo se muestra más fuerte.

Su rival, está en la decimosexta posición, con 29 puntos, y según el técnico del Real Mallorca, Vicente Moreno, "en los inicios tenía problemas para sacar resultados, pero su juego siempre fue bueno. Será un rival complicado".

Para este encuentro, los insulares no podrán contar con Pervis Estupiñán, que fue expulsado en el último partido de liga contra el CD Tenerife. El club espera que el comité de competición le quite la segunda amarilla al ecuatoriano, porque según el entrenador valenciano, "Tenemos derecho a hacer recursos si consideramos necesario. Es de justicia que le quiten la segunda amarilla. Son jugadas determinantes".

Mientras, de cara al domingo, Moreno no descarta que Salva Ruíz sea el sustituto de Estupiñán en el lateral izquierdo. "Es una posibilidad. Ha tenido recaídas, es un caso especial que hemos tenido mucha cura", afirma el valenciano.

Respecto a los objetivos de los mallorquines esta campaña, Moreno no quiere hablar de nada más que no sea la permanencia. "No la tenemos asegurada y tampoco lo haremos esta semana. Después veremos donde podemos llegar".

Más rotundo ha sido a la hora de hablar del artanenc Abdón Prats al que ha defendido en rueda de prensa, pese a que el futbolista no está entrando en las convocatorias de Moreno. "Conmigo el año pasado jugó muchos partidos y este año también ha jugado. Cuento con Abdón, sino no estaría en la plantilla. Dependiendo del planteamiento, rival y situación de cada jugador elegimos uno u otro jugador".