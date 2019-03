Casado: "No nos hace falta ir a pescar en caladeros ajenos, tenemos talento de sobra"

El presidente del PP, Pablo Casado ha defendido la necesidad de que el REB mejore e incorpore aspectos fiscales. El líder del PP, se ha comprometido este viernes a mejorar el sistema de financiación fiscal que permita a las Islas ser competitivas si llega a Moncloa y, asimismo, ha sostenido que la aprobación del Régimen Especial para Baleares (REB) ha sido "una medida electoralista".

Ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que Margalida Prohens encabece la lista del PP a las generales. Dice que este tema, lo consultará con la dirección del PP balear.

Sobre el ex president Bauzà y su fichaje por Ciudadanos, Casado ha dicho "no nos hace falta ir a pescar en caladeros ajenos, tenemos talento de sobra y cantera de sobra". El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este viernes al resto de partidos que "no se venda el transfuguismo como regeneración ni como captación de talento", y ha subrayado: "Instigar el transfuguismo no es bueno".



Casado ha lamentado que haya políticos que dejen sus grupos y cargos políticos para pasarse a los grupos mixtos y, posteriormente, presentarse en otras listas electorales, con ocasión de las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales.

Casado ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su instrumentalización del Congreso y La Moncloa para aprobar decretos ley con fines electorales , algo que considera "muy grave".