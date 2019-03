El Médico Tropical: la importancia del Agua

Hasta ahora hemos aprendido mucho sobre enfermedades tropicales importantes, pero… ¿Qué tiene que ver el agua en esta sección?

El agua es la vida, el ser humano está conformado en un 75% de agua y el resto de elementos estructurales; y porque es uno de los Derechos Humanos, y es el ODS nº6 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, además de ser la causa de la mayoría de las guerras y conflictos. Por qué hemos decidido hablar del agua en nuestra sección de Medicina Tropical? La enfermedades más comunes que transmite el agua no potable son: la diarrea, cólera, disentería, fiebre tifoidea, hepatitis A y poliomielitis, y diversas parasitosis (como la esquistosomiasis, que veremos en otro Espacio de Encuentro), en el agua crecen los vectores que transmiten el paludismo, el dengue, etc. En el mundo, sólo por diarrea, mueren al año 1 millón de personas.

Sabemos de los múltiples usos del agua, pero… ¿Qué relación tiene con la salud?

¿Para qué usamos el agua? Para beber fundamentalmente (nosotros y el ganado), para cocinar, regar plantas, para lavar ropa y nuestra higiene personal. ¿Sabéis cuántos días puede estar un ser humano sin comer?..... (CONTESTA CORO)… ¡Hasta 6 meses! ¿Y cuánto tiempo puede estar sin beber?... (CONTESTA CORO)… ¡máximo 3 días! Fijaos si es importante el agua para no deshidratarnos y funcionar bien.

Qué hacemos al levantarnos por la mañana?, vamos al baño, le damos un pellizco a la pared y se enciende una luz, y abrimos un grifo y sale toda el agua que queramos, para beber y lavarnos, incluso con agua calentita. Pues hay que saber que en el mundo hay 2mil millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Y la mayoría viven en zonas tropicales.

En nuestra comunidad de Chiherao, en Congo, los niños y niñas de 7 a 10 añitos, tenían que ir diariamente a un rio a 6 km (tardaban entre 3 y 4 horas) y volvían con sus garrafas de 1 o 2 galones de agua (entre 5 y 10 litros), cargadas en la cabeza. El color del agua es marrón oscuro de la tierra que lleva, además de contaminación por heces de animales y la propia población. Ahora la Fundación Madrazo ha construido un tanque de agua y la potabilizamos, ahorrándose este esfuerzo y el tiempo lo emplean en ir a la escuela.

¿Qué enfermedades puede producir el consumo de agua insalubre?

Empezamos con la sección escatológica, pero de gran importancia:

El principal síntoma de enfermedad por agua no salubre es la diarrea, que puede ser simple (infección por Escherichia Coli, enterobacterias,), mucosa (cólera, de las que hemos gestionado varias epidemias), sanguinolenta (disentería bacilar, como la epidemia que sufrimos en Ruanda en 1994)

Fijaos si es importante el agua limpia y potable, que sin ella, al no lavarnos las manos antes de comer, podemos contagiarnos de múltiples enfermedades.

En nuestras campañas de sensibilización a 20 mil escolares en Congo y Guatemala, incidimos en la prevención de “Maladies des mains sales” (enfermedades de las manos sucias). Enseñamos a lavarse las manos con jabón antes de comer y la higiene general, explicando el círculo del desarrollo: Si no te lavas las manos antes de comer, te contagias de microbios, y estas bacterias pasan a la boca y sistema digestivo, y tienes diarreas, y a parte de deshidratarte y estar malito, no puedes ir a la escuela, si no vas a la escuela, no aprendes, si no aprendes a leer y escribir y muchas más cosas, no tendrás un diploma, si no tienes un diploma, no tendrás un buen trabajo, si no tienes un trabajo, no tendrás dinero, si no tienes dinero no podrás comprar una casa y tener cabras, y si no tienes una casa y cabras, no podrás casarte, si no te casas no tendrás hijos, si no tienes hijos, no podrán cuidarte cuando seas viejito, así que conclusión, para estar contento e intentar ser feliz, todo empieza por lavarte las manos con jabón….

¿Qué recomendaciones le das a los oyentes frente a las aguas que se puedan encontrar en sus viajes?

Y para los viajeros al trópico y países endémicos de estas enfermedades, y donde no sean seguros los métodos de potabilización y saneamiento de las aguas, la recomendación es beber agua embotellada e hidratarse bien, y extremar las medidas de higiene personal, como lavarse las manos antes de cada comida.

Los consejos de Max

La Asamblea local de Melilla, el equivalente a un pleno municipal, ha aprobado elevar al Congreso una modificación del Código Civil para endurecer el acceso a la nacionalidad española a los extranjeros residentes o nacidos en la ciudad autónoma. La medida, presentada por el Gobierno local del PP y aprobada con su mayoría absoluta, propone crear una excepción tanto en Melilla como en Ceuta. El objetivo es dificultar las solicitudes de nacionalidad de los marroquíes que nacen en los hospitales de las dos ciudades. La medida abre la puerta a que los menores (según Bienestar Social, alrededor del 95% procedente de Marruecos, con quien España tiene varios tratados de repatriación) sean devueltos a sus países de origen y no acogidos por los servicios de la ciudad autónoma como menores en desamparo.

Caminantes

La "caminante" de esta semana es Pilar Otero, una ingeniera industrial venezolana, nacida en la ciudad de Puerto Ordaz, que emigró a España hace 13 años impulsada por la difícil situación en su país...

Hoy, después de muchos años de esfuerzo, puede contar con orgullo que es la Responsable de Avales y Seguros de Caución de una importante empresa sevillana dedicada a la ingeniería y la obra civil c

Esta venezolana pujante y profesional habla con orgullo de su país y de la educación pública que en él ha recibido. Pilar representa, en cierto modo, a todos aquellos profesionales de origen extranjero que se preparan gracias a la educación pública de sus países de origen y que hoy producen en España y aportan a su economía....

Sones del Mundo. Música India, el “Tablá”

Terminando la trilogía sobre música hindú, encontramos unos instrumentos membranófonos que ejecutan unos ciclos rítmicos, o "talas" interpretados con una "Tablá", que es como se llama una pareja de tambores que se tocan con las manos y los dedos. La particularidad de este "Tablá" es que el parche sobre el que se toca tiene a su vez otro parche formando un dibujo de un círculo negro, bien en su centro, bien hacia uno u otro lado. Este parche negro está hecho de pasta de harina de arroz y limaduras de metal. Puede imaginarse la variedad sonora producida por estos "Tablá".

El intérprete de "Tablá" debe saber improvisar una variedad impresionante de combinaciones rítmicas y antes, como parte de su adiestramiento, tiene que conocer una gran diversidad de sonidos producidos con diferentes combinaciones de manos y dedos sobre los dos tambores. El intérprete tiene que conocer los nombres de todos estos golpes, denominados "bols", que significa literalmente "palabras".