La primera de quince finales

Fue en los Juegos del Mediterráneo, la casa del la Unión Deportiva Almería, donde el Real Zaragoza inició el declive que derivó un mes después en la destitución de Imanol Idiakez. En aquella desafortunada tarde del 16 de septiembre de 2018, Grippo se metió un gol en propia puerta y después de haber empatado por medio de Lasuse, cuando el partido tocaba a su fin, una pérdida de Papu supuso una contra mortífera del equipo rojiblanco que no desaprovechó para dejar los puntos en tierras andaluzas.

Un varapalo muy duro del que el Real Zaragoza ya no se levantó. Esta es una de las razones por las que los blanquillos quieren volver a ganar, tras dos partidos en los que ha cosechado un empate, en casa con el Albacete, y una derrota, la del pasado fin de semana en Pamplona. El Real Zaragoza tiene una final, la primera final de las quince que faltan para que acabe la liga regular.

Los números no mienten. Si quiere alcanzar la sexta plaza deberá ganar 12 partidos, sumar 36 puntos, de esta forma o con alguna victoria menos y rascando algún empate. Por eso, La Romareda debe convertirse en inexpugnable, en ese tópico del fútbol más que nunca necesario para los intereses del equipo de Víctor Fernández.

La plantilla de puertas hacia fuera ha mostrado su fe en conseguir este reto tan complicado, pero es algo que también comentan entre las cuatro paredes del vestuario. No es ninguna pose, se aferran a poder hacer lo mismo que la temporada pasada con aquel tramo final impoluto que entonces le llevó a terminar tercero.

El rival de esta primera final es el Almería, equipo que sí se encuentra en dinámica de poder terminar en puestos el play-off, se encuentra a cuatro puntos del sexto. Lleva tres victorias consecutivas y tan solo ha perdido un partido en las últimas quince jornadas. De la mano de Fran Fernández, un hombre de la casa en el banquillo, y de Miguel Ángel “Corona”, exjugador del Real Zaragoza, como responsable de la dirección deportiva, el Almería vive uno de sus mejores momentos desde el último descenso a segunda división.

Víctor Fernández pierde a una pieza indispensable como Eguaras por sanción. Los comités no atendieron los recursos del Real Zaragoza por la expulsión del navarro en El Sadar. Javi Ros será su sustituto en una alineación que cuenta con la duda de Guitián. El central cántabro ha arrastrado una contractura de la que parece recuperado, pero habrá que esperar hasta el último momento. Si no puede jugar lo haría Verdasca. Por lo demás, Pombo apunta a recuperar su sitio en el once, mientras Lasure y Papu regresan a la convocatoria, tras superar sus lesiones, aunque, en principio, esperarán su oportunidad en el banquillo.

