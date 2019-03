Fuenlabrada da el nombre de Maribel Verdú a uno de sus teatros

Desde este jueves uno de los siete teatros de titularidad municipal de Fuenlabrada lleva el nombre de Maribel Verdú. La actriz visitó este equipamiento, un espacio con 300 butacas, inaugurado en 2010 por la socialista Trinidad Jiménez.

Verdú acompañada por miembros de su familia y de la Corporación visitó la instalación y descubrió la placa que lleva su nombre. Reconoció que la idea de dar nombre a un teatro le dio vergüenza al principio, aunque después decidió dar el sí, animada por su familia y dejando atrás el pudor. “Al principio, me quede así y dije, ¡uy, no, no, qué vergüenza!, pero hablando con mi gente me dijeron, si es precioso y eso se queda ahí para toda la vida. Luego lo pensé y dije, pues sí, porque es una cosa de pudor”.

El alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, reconoció que con esta iniciativa se quiere homenajear a una mujer que cuenta con dos premios Goya y con el Premio Nacional Cinematográfico”, a la vez que visibilizar “los nombres de los grandes referentes femeninos en escena y del cine actual”.

El teatro Maribel Verdú está situado dentro del centro cívico La Serna, un equipamiento social con 2.908 metros cuadrados. Cuenta con salas, despachos y espacios de usos múltiples, además de con sedes de asociaciones o colectivos como Cruz Roja.

Fuenlabrada tiene en la actualidad siete teatros municipales, uno de ellos una sala escénica, con lo que la ciudad se sitúa entre las que más instalaciones culturales de este tipo tiene en la región, después de Madrid. Por sus escenarios pasan habitualmente montajes de nivel y hasta estrenos únicos.