Lágrimas de cocodrilo

Como algunas víctimas, yo también valoré como un paso adelante el manifiesto de Etxerat en el que el viernes expresaron, abro comillas, "nuestras más sinceras disculpas porque, sin ser conscientes de ello, hayamos podido, con nuestra distancia, contribuir más al dolor que deben afrontar la víctimas de ETA".





No es el manifiesto que yo habría escrito, pero aprecié que mencionara a ETA, pidiera disculpas a sus víctimas y dijera expresamente que no pretenden establecer equidistancias entre sufrimientos. Conociendo a algunos de Etxerat, alucino con que hayan llegado hasta ahí. No hay que buscar mucho en las redes para encontrar resistencias internas, críticos, que nunca pedirán perdón y que ahora les reprochan ahora que hagan política, ahora.





La ingenuidad se mantuvo hasta que ayer vi el homenaje que familiares y amigos tributaban en el Casco Viejo de Bilbao a German Urizar, en libertad tras pasar 28 años en prisión por asesinar a dos personas: un policía nacional y a un vendedor ambulante. Kalejira entre ikurriñas y palabras en el escenario. La empatía con las víctimas ha durado dos días. Porque es así como se causa dolor a las víctimas. Luego que digan que no eran conscientes de ello o no lo pretendían.