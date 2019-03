Los niños también ¿lloran?

En nuestra Escuela contra el machismo de hoy, nuestro colaborador Rafa Sánchez, que compone canciones personalizadas para regalar nos ha presentado a Ritxar Bacete, antropólogo y educador social. Ritxar Bacete ha escrito El poder de los chicos , un cuento dirigido a chicos pero tambien a sus padres y madres sobre las nuevas masculinidades.

Los 'chicos no son así, no son brutos', 'a todos los chicos no les gusta el fútbol'. Según él, la sociedad ha impuesto a los chicos ser como son y si se sigue eternizando el mensaje no se va a lograr que nada cambie. En su opinión, 'hay que dar a los chicos la capacidad para elegir', 'no quiero que los chicos sean blando quiero que los chicos sean como quieran ser'.