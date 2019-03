¿Ver pasar o subirse al tren del playoff?

A 14 jornadas para finalizar la liga, empiezan a saltar las sorpresas en la Segunda División. La exigencia ya no es la misma que al principio de la temporada y los equipos de abajo ven la necesidad imperiosa de sacar puntos, donde nadie lo espera, para no ver como el agua les llega al cuello.

Arriba hay otra pelea muy dura, que demuestra que el que se despiste, pierde la oportunidad de subir el tren del playoff. Y ahí está el Mallorca, en el momento más exigente de la temporada, sin saber si tiene que agarrar el tranvía del playoff o mantenerse en la situación cómoda que está.

Los rivales apretarán, porque sus objetivos son claros. Ayer, el Mallorca tiró la primera parte a la basura, tal vez sorprendidos por el gol de Iván Sánchez en el minuto 14. El rol de equipo ganador en casa no bastaba para ganar a un Elche que vino a ganar a Son Moix con las pocas armas que tiene, pero muy bien utilizadas.

El chip cambió en la segunda, pero el Mallorca no puede dejar escapar el tiempo, porque luego se le suben a las barbas... Olvidemos eso de sacar los partidos de forma fácil porque el Mallorca juega en Son Moix. Los equipos se juegan mucho y el Mallorca no sabe si subir al tren del playoff o no?