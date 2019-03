Una quincena de municipios participan en la protección a víctimas de violencia de género

Balance de la Delegación del Gobierno en Baleares. El incremento del número de policías locales que se han implicado en la protección de las víctimas de la violencia de género, el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la apertura a la ciudadanía son algunos de los puntos fuertes destacados por la delegada Rosario Sánchez en sus ocho meses al frente de la Delegación del Gobierno.

Sánchez ha hecho balance. Entre lo positivo, además de enumerar las medidas aprobadas por el Gobierno central como el incremento del 75% del descuento de residente, la delegada ha valorado el aumento de dos a 14 municipios con implicación de sus policías locales en la protección de las víctimas de la vionecia machista.

También la retirada de los recursos contra el plus de carrera profesional y contra las subvenciones a la rotulación en catalán presentadas por el Gobierno de Rajoy. Sin embargo, no todo han sido luces en estos ocho meses. Sánchez también reconoce que han quedado asuntos pendientes de resolver, como la mejora del plus de insularidad para los funcionarios o el impulso de la Demarcación de Costas.