Vinuesa sigue incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica

Hace dos días se cumplió un año de la emisión de un informe por parte de la Delegación Territorial de Patrimonio de Soria a petición del Ayuntamiento de Vinuesa en el que se reconoce que la retirada del escudo franquista de la casa consistorial no requiere autorización, pero no se puede destruir. No tiene más de 100 años por lo que no se somete a la Ley de protección de escudos.

Un año después, sigue en la fachada. La alcaldesa socialista, Asunción Medrano, explica que no se ha quitado porque aún se está estudiando cómo taparlo ya que parece que es la opción más acertada. “Está en estudio el tratamiento y la ejecución de la obra”, explica Medrano.

Se da la paradoja de que Asunción Medrano lleva gobernando doce años en el Ayuntamiento de Vinuesa y La ley de la Memoria histórica se aprobó hace once años. A pesar del tiempo transcurrido, la primera edil visontina asegura que hay voluntad de eliminar este vestigio franquista y de cumplir la ley que aprobó su propio partido con José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno. “Es voluntad de este Ayuntamiento hacer la mejor actuación que no perjudique al resto del edificio”, ha dicho.