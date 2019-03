Armengol: "Con el REB las Islas nunca más volverán a estar discriminadas en los presupuestos"

Armengol afirma que tiene plena confianza en todos los partidos para que el REB cuando llegue al Congreso después de las elecciones generales pueda salir adelante con la parte fiscal. Según la presidenta del Govern, con la llegada de unos 170 millones de euros más, las Islas nunca más volverán a estar discriminadas en los presupuestos generales del Estado.

Francina Armengol ha comparecido este martes en el Parlament para explicar todos los detalles de este documento que fue convalidado el pasado jueves en el Congreso con 306 votos a favor y la abstención de Ciudadanos y Coalición Canaria.

Armengol recuerda que el eje fiscal, con las compensaciones a empresas, el Congreso que salga de las elecciones del 28 de abril deberá validar el Proyecto de ley para hacerlo efectivo el 1 de enero de 2020.

La presidenta habla de punto de partida, dice que no es suficiente y que en el futuro se darán nuevos pasos.

Por su parte, el presidente del PP balear, Biel Company, acusa a Armengol de decir mentiras, porque el REB no tienen ninguna mejora financiera nueva. Company ha mostrado el documento interno de negociación del REB entre el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y el ejecutivo autonómico de Armengol. El líder del PP dice que la parte fiscal estaba consensuada con un paquete de ayudas de 50 millones de euros anuales y que según él pudo aumentarla hasta los 90 millones.

Además, Company asegura que el próximo gobierno central de Pablo Casado dotará económicamente al REB e incluirá la parte fiscal.

Mientras, los partidos de la izquierda coinciden en que no es un buen documento, pero reconocen que es un paso adelante.

En Podem, el diputado Alberto Jarabo, ha pedido lealtad a todos los partidos, sobre todo a Ciudadanos para que la segunda parte fiscal pueda salir adelante después de las elecciones.

El líder de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha acusado a Jarabo de ser un “palanganero”, por hacer los trabajos sucios del Govern, y además ha defendido la abstención, dice por responsabilidad, de la formación naranja en la votación de la semana pasada en el Congreso.

Tanto Més per Mallorca, el diputado Antoni Reus, como en Més per Menorca, Nel Martí, coinciden que no es el mejor documento que se haya podido aprobar, pero sigue siendo un paso más para el reconocimiento de la insularidad.

Armengol, por cierto, ha agradecido el apoyo en todo momento de El Pi. Su diputado Jaume Font celebra además que se haya dado un paso adelante.