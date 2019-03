Armengol: 'La sortida els ex alts càrrecs de Més va venir donada pel compliment del codi ètic'

El magistrat del jutjat d'instrucció número 9 de Palma decretava aquest dilluns el sobreseiment provisional de la causa que investiga al diversos alts càrrecs de Més per Menorca i Més per Mallorca per presumptes delictes de tràfic d'influències i prevaricació.

La investigació es centrava en un suposat fraccionament de contractes des de la Conselleria de Cultura i l'Agència Balear de Turisme a empreses vinculades al "guru" de la campanya de Més, Jaume Garau. El jutge conclou que, després de les proves practicades, no ha quedat degudament justificada la perpetració dels delictes.

En la causa es trobaven investigats el que va ser coordinador de la campanya de Més, Jaume Garau, l'exconsellera de Cultura Ruth Mateu, el seu director general, Jaume Gomila, el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Josep Ramon Cerdà i el president de l'Agència Balear de Turisme, Pere Muñoz. El PP de les illes estava personat com a acusació popular.

Pel que fa al capítol de reaccions, Més per Menorca ha mostrat la satisfacció per una sentencia, asseguren, que va en el sentit d’allò que han defensat des del primer dia: la bona feina de l’aleshores consellera Ruth Mateu i el seu equip, i reiteren que la decisió presa pel Govern de cessar Mateu en aquell moment va ser precipitada, injusta i partidista.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, celebrava aquest dilluns que s’hagi arxivat la causa i assegurant que la sortida dels ex alts càrrecs de Més van venir donad pel compliment del codi ètic.