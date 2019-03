Rosa Vigueras: "Ayudamos a empresarios que arrastran una losa de deuda por su actividad empresarial"

Este martes hemos analizado el programa RENACE, puesto en marcha por el INFO, y que tiene como objetivo asesorar y ayudar a emprendedores a los que no les ha ido tan bien como pensaban.

Rosa Vigeras, abogada y mediadora, trabaja en este programa, con el que el Ejecutivo Regional ayuda a empresarios que han fracasado a tener una segunda oportunidad.

En La Ventana de la Región de Murcia nos ha contado que a través de un trabajo de acompañamiento, asesoramiento y renegociación con bancos y proveedores, están ayudando a un centenar de empresarios de la Región que han estado a punto de perderlo todo por las deudas. "A veces no hay que llegar al concurso, porque se llega a un acuerdo con los bancos", señala, al tiempo que destaca el trabajo de formación financiera que se hace con estos empresarios para que no cometan errores al emprender de nuevo". Así, por ejemplo, se recomienda "no comprometer la vivienda" bajo ningún concepto.

En La Ventana hemos conocido también el caso de Juana López, empresaria de la hostelería, acogida al Plan Renace. Montó un restaurante en Los Alcázares junto a su marido y un socio. "Éste se fue y nos dejó con toda la deuda, de 250.000 euros" , cuenta Juana, que señala que gracias al programa RENACE, ha podido renegociar con los bancos y los proveedores. "Me hundí, pero gracias al plan Renace he vuelto a ver la luz".

Escucha aquí la entrevista a Rosa y Juana: