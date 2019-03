Santiago Catalá: "No voy a ceder a ningún chantaje o presión política"

“No voy a ceder a ningún chantaje, a ninguna presión política o mediática”, son declaraciones de Santiago Catalá, presidente en funciones de la Fundación Antonio Saura, tras las explicaciones públicas que le ha pedido el Gobierno regional ante la negativa de abandonar la Casa Zavala.

En una entrevista en SER Cuenca, Catalá se ha defendido asegurando que ha mantenido conversaciones con un mediador nombrado por la Junta, y por escrito ha solicitado tanto a la administración autonómica como a la Fundación Roberto Polo reuniones para buscar soluciones pero se pregunta por qué se fuerza a la Fundación Antonio Saura a tomar decisiones en contra de sus objetivos fundacionales.

Catalá ha negado que la Fundación Saura no haya tenido actividad en los últimos años, reconoce que ha sido poca y culpa de ello a las administraciones, especialmente a la Junta, por no destinar el presupuesto comprometido cuando se creó. Ha señalado que han aceptado acoger exposiciones temporales, pero la de Roberto Polo es para al menos cuatro años y no la aceptarán si no hay un dictamen judicial que les obligue.

Asegura que la Junta dispone de otros edificios como la Sala Iberia, la iglesia de San Andrés o el Bosque de Acero para ubicar la colección de Roberto Polo y no entiende por qué contempla sólo la Casa Zavala. En este sentido ha recordado que la familia Zavala Gallardo cedió el inmueble para ser un museo y luego se reconoció ante notario el que se destinara a sede permanente de la Fundación Antonio Saura.

La Fundación Antonio Saura acordó el jueves pasado no abandonar la Casa Zavala por mayoría con los votos de Santiago Catalá, Emilio Catalá y Fernando Fernán Gómez, y con los votos en contra del alcalde, Ángel Mariscal, y Pedro Mombiedro que ha renunciado a seguir siendo patrono.