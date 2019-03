Víctor García: "Zalgiris tiene una de las mejores defensas de la EuroLiga"

EL AMBIENTE QUE SE RESPIRA

Intento abstraerme lo más posible de esa situación y mas pensar en las cosas que están en mi mano. Ahora estamos en una situación de incorporar dos jugadores nuevos, que poco a poco están adaptándose al equipo, llevan dos entrenos cada uno, tuvieron que llegar y jugar dos partidos. Cuando incorporas a dos jugadores es muy difícil cosas que llevas mucho tiempo, volver atrás en un proceso de enseñarle a dos jugadores. Por supuesto que estoy preocupado, porque cuando la racha no es buena todo el mundo tiene ahí es preocupación, pero redoblando esfuerzos para trabajar.

DECISIÓN DE ACEPTAR EL PUESTO

Cuando alguien toma una decisión, yo era consciente de la situación y tenía toda la información. Sabía el momento complicado del equipo, lo que nos quedaba por delante, lo duro de compatibilizar dos competiciones. Lo acepté y creo que no es momento de arrepentirse, sino de trabajar porque quedan casi 20 partidos, que es mucho. Lo único que puedo hablar y estar pendiente es de mi trabajo y del día a día de entrenar. Luego hay cosas que no dependen de mí que intento que no me afecten.

ESTADO ANÍMICO DEL VESTUARIO

Les veo preocupados, a veces con un exceso de tensión por ese exceso de responsabilidad. Otros años otros equipos están acostumbrados a vivir esa situación es un poco más normal, cuando no lo estás te es como diferente, aquí hace muchos años que eso no se vivía. Les veo a veces con un exceso de tensión que a veces pasa factura y cometemos algunos errores, que es evidente que son fruto de ese exceso de tensión. A nivel profesional, mental y humano la plantilla es muy buena porque hay un buen ambiente en el equipo de apoyarse y sí que veo ese exceso de preocupación porque son los primeros que lo sufren y son profesionales. Son conscientes de la dureza de la competición y dónde estamos.

CALENDARIO QUE RESTA

Me lo sé de memoria, pero obviamente piensas en el siguiente partido. De nada sirve ganar el derbi y perder todos los demás. Quedan 13 partidos de Liga Endesa y a nadie se nos escapa que debemos compatibilizarlo con seis jornada de EuroLiga, una de ellas doble de aquí a dos semanas.

ESTADO FÍSICO DE LA PLANTILLA

Eulis Báez quería intentarlo porque sabía de la importancia del partido, lo intenta en la primera parte y en el descanso me dice que tiene el problema muscular y que no puede seguir. Nikola Radicevic después de tanto tiempo no está al 100%, ha vuelto antes del plazo previsto y también está a un nivel de exigencia y cansancio alto. Estar dos meses fuera y competir dos partidos por semana de EuroLiga y ACB es difícil. Eulis Báez no viajará y Nikola Radicevic sí.

NO GANAR FUERA EN ACB

Ha habido temporadas donde solo se ha ganado un partido hace bastante tiempo. Se suman varias cosas, la primera que no estamos al nivel requerido para ganar fuera. Siempre intento mirar y hacer autocríticas y buscar la situación. Probablemente no hemos estado al nivel para ganar en liga, que creo que ha subido el nivel, creo que el nivel medio de la Liga Endesa es mayor que otros años, pero es solo un comentario, depende mucho más de nosotros que de otra situación. También creo que la falta de tiempo para preparar los partidos te resta, obviamente si no jugásemos la EuroLiga tendríamos más victorias. Pero no sirve de nada pensar en lo que podría ser, sino en la realidad. Si queremos seguir en ACB tenemos que ganar fuera.

ZALGIRIS

Me espero un partido muy duro en una de las canchas con mejor ambiente de la EuroLiga, ante un equipo que sabemos que su seña de identidad es la defensa, que va al límite en el buen sentido, es probablemente una de las mejores defensas de la competición y es un equipo que saca mucho rendimiento de lo que tiene. En su casa juegan con otro ritmo y con características muy definidas.

WILEY Y JEFFERSON

Necesitan adaptarse rápido y sumar. Su aportación en Burgos fue buena, pero creo que cuando ya tengan interiorizada la forma de jugar, pues aporten otras cosas que sí son importantes, como a nivel defensivo. No hay que poner toda la responsabilidad en ellos porque vienen a aportar, no a salvarnos, que los demás también den ese paso adelante. Cuando hemos ganado partidos ha sido gracias al grupo. Espero el máximo de ellos y de todos.