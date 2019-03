Lucas Búa: "He estado entrenando mejor que nunca"

El velocista internacional Lucas Bua ha pasado este martes por el magacín local de SER Toledo para contar, recién llegado de Glasgow (Escocia), como ha sido el fin de semana en el Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta.

Su participación comenzó el viernes con un susto en la semifinal: "En una curva noté un pinchazo en la articulación de los dedos, lo tenía inflamado al terminar y me temía lo peor; pero al día siguiente, con antinflamatorios y un vendaje que estuvimos preparando durante media hora, se me camufló un poco el dolor". Pasó a la final 3º por tiempos y al día siguiente, como cuenta, no pudo competir en su plenitud y fue 6º.

El domingo sí, logrando la medalla de plata con el relevo 4x400, incluso decía Lucas en la entrevista que su posta (cogiendo el testigo del albaceteño Manuel Guijarro y superando con solvencia a Jonathan Borlee) fue "seguro" de sus mejores carreras.

Escucha la charla del corredor del FC Barcelona con Víctor García en la que también habla del próximo Mundial y los próximos Juegos Olímpicos.