"Convendría que los políticos se pusieran la ceniza como muestra de humildad"

Sabemos que hoy es Miércoles de Ceniza y que comienza la Cuaresma, que marca la cuenta atrás hasta la Semana Santa. ¿Pero qué sabemos de la ceniza? ¿Qué simboliza? ¿Sigue vigente entre los católicos el ayuno y la abstinencia? ¿Es pecado mortal saltárselos?

Todas estas cuestiones las hemos abordado con fray Felipe Ortuno, comendador de los Mercedarios en Jerez, que suele hablar siempre alto y claro. En este ocasión no ha sido menos y recuerda que la imposición de la ceniza "es un signo de humildad frente al orgullo, la prepotencia, el pecado y la violencia Hacerle ver al hombre, al creyente y al que no lo es, que no somos tan importantes y que deberíamos ser mejores personas".

Fray Felipe va más allá y asegura que "sería bueno que se la pusieran los políticos, los de izquierda, derecha, arriba o abajo, porque conviene un punto de humildad".

Con respecto al ayuno, explica que "es uno de los tres pilares del Cristianismo junto a la oración y la limosna. La oración, para acordarse de Dios; la limosna, para acordarse del hermano, de la justicia, la igualdad, la ayuda, la caridad y el amor, y el ayuno porque hay que acordarse de los que pasan hambre y dejarnos de egoísmos. Es un mensaje válido y universal".

Aunque lo de privarse de carne en la dieta los viernes de Cuaresma parezca algo obsoleto, en opinión del sacerdote mercedario "el Cristianismo está por encima de la casuística de si es carne, pescado o crustáceo. Es cuestión de tener la mente y el corazón más abiertos. Que cada uno vea lo que tiene que hacer, pero la cuestión es mucho más profunda. El sentido de la penitencia es que la gente sea auténtica".

Amén.