Si Izquierda Unida gana las elecciones municipales, la Residencia de Mayores se construirá en la urbanización Las Glorias

Si Izquierda Unida gana las elecciones municipales del 26 de mayo, que según su coordinadora local y candidata a la alcaldía, Juana Cazorla, que confirmaba ganará, la ‘Residencia de Mayores’ se construirá en la urbanización ‘Las Glorias’, así lo anunciaba en rueda de prensa, descartando los terrenos del antiguo Instituto de Formación Profesional, a pesar de haber votado que si a la expropiación para ese proyecto, en la última sesión del Pleno Municipal, e incluso renunciando a la ubicación original, en el ‘Pilar de la Dehesa’, en la que admite si no se puede utilizar para ese fin, y si hacerlo para opciones culturales y asociaciones, dispuestas a hacer un trabajo impresionante, “… Lo que nos parece muy extraño, es que si tenemos terreno municipal, ya, ahí en la ‘Vente las Glorias’, que se pueden iniciar ya, a través de Diputación, es que yo no estoy gobernando el ayuntamiento, a través de programas, que nos hagan los arquitectos, hacer un proyecto, un programa, donde, realmente, se pueda empezar ya la obra, eso sí es una realidad. Si nosotros, que vamos a llegar, no tengo la menor duda de que Jódar necesita un cambio, para avanzar, y ese cambio somos Izquierda Unida. Si llegamos, por supuesto que nosotros vamos a hacer la Residencia de Ancianos. Eso para nuestros mayores, es que no hay ninguna duda, y lo más rápido y si lo más rápido es hacerla en ‘Las Glorias’, lo haremos allí. Si lo más rápido y lo más real es hacerlo en la ‘Venta La Gloria’, lo hacemos. Pero, por supuesto, lo que si haríamos era ver, inmediatamente, si la ‘Venta Las Glorias’ empezar a hacer allí, porque eso es, digamos, la ‘Ruta del Colesterol’, que todo el mundo vamos, damos la vuelta, paseamos por allí… Y, sobre todo, la del ‘Pilar de la Dehesa’, por supuesto, sí que se terminaría, y ya sí que se le daría otro tipo de utilidad. Además, va dentro del proyecto que hemos hecho, hacer un parque periférico ahí, con un parque bonito, y, si no se puede utilizar en este caso, sí que podríamos utilizarla, anda que no hay opciones culturales y asociaciones, que estarían dispuestas a hacer ahí un trabajo impresionante, de cualquier manera. Eso se hace cuando este uno dentro, gobernando, desde fuera es complicado…”.

Además, Cazorla, anunciaba que llevará a los juzgados el proceso de regularización y estabilización de los trabajadores municipales, que en estos momentos, precisamente, esta en los juzgados, ante las denuncias de los poco más de 20 trabajadores, considera que el equipo de Gobierno lo está amparado para convertir en indefinidos solo a trabajadores socialistas. Viene a decir que si el ayuntamiento acepta la supuesta sentencia a favor de los trabajadores, que supondría pasar a ser fijos.

Era una situación por la que ya preguntaba en la última sesión de pleno, en el apartado de ruegos y preguntas, aunque en esta ocasión incluso lo ponía nombre y apellidos a algunos de los trabajadores afectados, y ahora si entiende el papel del personal de confianza, en cualquier corporación “… Y vamos a ir a juicio, si esto sigue adelante. Y los otros días en el pleno me decía – Es que han ido los trabajadores a juicio, y yo los he admitido – Pero, ¿Por qué los ha admitido? Y mira que no digo nombres, porque me parece que eso es lamentable. Todo el mundo, en Jódar, nos conocemos. Y ahora resulta, que nos va a dejar colocados a su encargado de obras, al otro encargado de obras. Ha utilizado el Ayuntamiento de Jódar para dejar colocados a esa gente. Y digo, secretaria personal, secretaria nueva, su pareja Juventudes Socialistas, no puede decir que no tiene afinidad política con el PSOE. Manuel Grande ‘El Latillas’, fijo, ahora está en el juicio. Y él lo dijo, que no van a ser estos nombres que yo estoy diciendo, que van a ser, creo que dijo, - 20, no son solo esos. Son trabajadores, usted dice que hay que respetar a los trabajadores, por lo tanto, si van a juicio, y lo ganan, yo los voy a readmitir – Que poca vergüenza, yo no le encuentro otro calificativo, de tener poca vergüenza. Utilizar el pueblo de Jódar para colocar, a dedo, que eso son colocaciones a dedo. Claro que él también entro a dedo, y practica lo mismo. – Vamos no tengo otra elección que contratarlos – Mentira. Vas a utilizar el que otros trabajadores, que sí que llevan tiempo, el encargado del campo de futbol, que, prácticamente, se va a jubilar. No voy a decir nombres, pero a él lo conoce todo el mundo. Había que darle una solución a su estado laboral. Pero estamos hablando de puestos de trabajo, como otras compañeras, pero sí que están trabajando, y llevan muchos años trabajando, pero ellas sí que son trabajadoras. Yo pregunto, esos encargados de obras, ese Miguel Grande, Manolo Grande, perdón, ‘El Latillas’, ¿Qué oposiciones han hecho? Aparte de ir en la candidatura del PSOE (Concretamente el mencionado, Manuel Grande, nunca ha formado parte de candidatura del PSOE)… Entendemos que eso es personal de confianza, de un ayuntamiento, de un alcalde. Para realizar un proyecto político, te tienes que rodear de gente de confianza, para que tú tengas la seguridad de que ese proyecto va a salir a flote. Tú no puedes poner a alguien que no te de la confianza, de que lo va a realizar y lo va a llevar a buen puerto. Hasta ahí lo entendemos. Pero que los haga fijos, a gente que ha ido en la candidatura del PSOE, que claramente son del PSOE. Nos parece que no. Si ello se lleva a puerto, Izquierda Unida lo dice ya, públicamente, hasta ahora nunca hemos ido a juicio para nada, pero esto si lo vamos a llevar a juicio… El alcalde de Jódar ha dado lugar a que sus trabajadores de confianza, puestos a dedo, tengan, ya, un periodo de años trabajados, para poder ir a un juzgado, es más, él se lo ha aconsejado, hacerlo, - Que luego yo os voy a readmitir y os dejo fijos -. Eso es lo que ha hecho, ha dado lugar, sabiendo que cuando tú te tiras más de dos años trabajando en lo mismo, ya tienes unos derechos adquiridos, y eso lo ha consentido él. Los trabajadores han ido a juicio, la ley los ampara, y, seguramente, lo van a ganar... ”.

Una cuestión a la que ya le respondía el alcalde, José Luis Hidalgo, en la última sesión del pleno municipal, “… Nosotros no estamos regularizando la situación laboral de tres o cuatro trabajadores/as. Estamos regularizando la situación de más de veinte trabajadores/as, que ya estaban trabajando cuando nosotros llegamos al ayuntamiento. Gente de los años 90, de infinidad de servicios municipales. Lo que estamos haciendo es regularizar la situación de todo el personal laboral del ayuntamiento, que nos encontramos en situación de abandono. Todos son trabajadores y lo que se va a hacer es lo que, legalmente, proceda. Por eso se ha recurrido a instancias judiciales, para que sea un juzgado el que diga lo que procede, lo que la ley dice, con todos. Si supiera usted la cantidad de compañero o excompañeros suyos que están en esa situación laboral, que entraron cuando gobernaban ustedes, que la situación no se les ha regularizado. Le puedo hablar de infinidad de servicios, prácticamente, en todos los servicios municipales, y que nosotros lo que estamos haciendo es regularizarles esa situación, por los métodos, legalmente, establecidos y lo más práctico ha sido decirles, lo que diga y proceda en ley. Nosotros lo que hacemos es regularizar la situación a todos los trabajadores.”.

Candidatura Municipales

Anunciaba para el próximo domingo, 10 de marzo, una asamblea en la que van a decidir la candidatura de cara a las Elecciones Municipales del 26 de Mayo, tras la celebrada el fin de semana anterior en la que decidían la fórmula de la confluencia, “… Izquierda Unida se presenta a las elecciones municipales sí o si, ya sea como IU o bien Adelante Jódar, como se ha hecho en Huelma, se van a presentar como Adelante Huelma, pero Podemos no se presenta en la confluencia. Lo que si le queremos transmitir a los vecinos/as de Jódar es que IU vamos a ir acompañados con los compañeros con los que estamos trabajando desde el principio. En este caso, los compañeros del PCPA, también con los adscritos de Podemos, en este caso, como independientes… Esperamos terminar este ciclo. Izquierda Unida quería terminar el tema de la candidatura de las municipales antes de febrero. No ha sido así, esto iba a un ritmo inviable… Nosotros no tenemos ningún tipo de problemas con el círculo de Podemos de Jódar, las cosas que se han puesto encima de la mesa no tienen nada que ver, que nosotros tengamos problemas de trabajo con los componentes del círculo de Podemos. De hecho, si vamos a las elecciones generales conjuntamente, siempre tenemos una buena conexión… ”

En cuanto al perfil de la candidatura, sin querer determinar los nombres exactos, anticipaba“… Vamos a estar los tres concejales que tiene IU, PCPA, Chechu se suma. Por parte de los adscritos de Podemos, tenemos a Mateo, María José, José y Andrés (no Bódalo). Ellos sí que van a participar…”.