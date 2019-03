Vox suspende la militancia a José Antonio Ortiz, detenido por delitos sexuales

Los Mossos han detenido este martes a José Antonio Ortiz Cambray por supuestos delitos contra la libertad sexual, según publica esta mañana el diario de Lérida Segre, que añade que el arrestado es el líder de Vox en Lleida. Este periódico explica que el arresto tuvo lugar en su lugar de trabajo a causa de una denuncia presentada ante los Mossos por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. Está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

Segre informa de que José Antonio Ortiz es presidente de la formación política en Lleida y que se presentó como candidato en el Senado en las elecciones generales de 2016. En las municipales del 2011 fue candidato de Plataforma por Cataluña (PxC) en el alcaldía de Lleida, además de liderar también la lista de la formación xenófoba en las elecciones para la Cámara Alta. La investigación policial continúa abierta y Ortiz Cambray declarará este miércoles en el juzgado de guardia de Lleida.

Según ha sabido la SER, aún no hay una acusación formal. Durante el registro el martes en su casa se requisó su ordenador personal y quedó intervenido su teléfono móvil. Se apunta a un delito relacionado con pornografía y a que la víctima es una persona discapacitada no menor de edad. La detención es fruto de la denuncia de un particular. La investigación policial continúa abierta y Ortiz Cambray declarará este miércoles en el juzgado de guardia de Lleida.

Las explicaciones de Vox

Vox ha hecho público un comunicado en el que señala que "el señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido y es tan sólo un militante de base". Además añade que "Vox ha tomado la decisión de suspender su afiliación hasta que se aclaren los hechos o se pueda tomar una decisión fundada".

El perfil de Twitter de Vox Lleida identifica a Josep Ortiz como "presidente" a finales de enero. / TWITTER

Aunque Vox asegura que el detenido no tiene responsabilidades en el partido, el perfil de Twitter de Vox Lleida publicaba el pasado 27 de enero una fotografía en la que se veía posando en Vielha a dos personas. El tuit señala: "El trabajo de nuestro presidente Josep Ortiz y el vicepresidente @miquelbonastre recorriendo la provincia es impresionante". Hay otros tuits de la formación que también le identifican como presidente.