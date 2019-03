Tejera: "Hablé con Moreno y no me hubiese importado volver al Mallorca pero no se dio"

El Real Mallorca jugará este sábado contra un rival directo por la lucha por el playoff de ascenso como es el Real Oviedo.

El sábado, a las 16h, en Son Moix, jugarán los asturianos, que están séptimos clasificados con 44 puntos contra los isleños, octavos con 42.

Sergio Tejera, ex jugador bermellón volverá a Palma para enfrentarse al equipo que le hizo debutar en primera. "Mi mejor recuerdo con el club es mi debut, le debo mucho al Real Mallorca".

El futbolista catalán, habla de la situación del equipo ovetense: "Lleva varios años detrás del playoff de ascenso y luchar por subir. Ahora sí que hay que intentarlo todo para mantenerse arriba".

Tejera llega a Son Moix después de marca el pasado fin de semana en el empate a uno contra el CD Lugo en casa. Los asturianos dejaron escapar los tres puntos en el minuto 90, una situación que lamenta el centrocampista. "Que se te escapen en los últimos minutos duele porque en casa no se pueden dejar escapar puntos".

El ex jugador del Real Mallorca avisa que no tendrán un partido fácil en Son Moix. "En su casa, el Mallorca está siendo uno de los mejores de la categoría. Sabemos que tendremos que hacer las cosas prácticamente perfectas". Sin embargo, no se muestra sorprendido por la trayectoria de los baleares y mucho menos con el entrenador que tiene, y que él conoce tan bien por haber jugado a sus órdenes en el Nástic. "Ha mantenido la base del año pasado y se han reforzado muy bien. Con Vicente Moreno tenía claro que les iría bien", dice el catalán.

Durante este mercado de invierno, Sergio Tejera tuvo la oportunidad de regresar al Mallorca, tal y como confiesa el propio jugador en Ser Deportivos Baleares. "Hablé con Vicente Moreno, era una opción que barajaba, pero finalmente no se hizo".