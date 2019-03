Eric Olhats: "El fichaje de Sagnan es una buena operación"

-Muy centrado ya en su nuevo reto, en el cuerpo técnico del Rennes francés...

Ocupado menos que preocupado. Es una experiencia diferente, pero estupenda, también con todo lo que vivimos en la Europa League contra el Betis, ahora con el Arsenal, en la Copa de Francia contra el Lyon en semifinales. Es un ángulo diferente, dentro de un vestuario, pero muy interesante.

-No tiene nada que ver con todo lo que había hecho hasta ahora...

Nada. Es completamente diferente. Hasta ahora era ir a ver partidos, mirar el potencial un jugador desde la grada, y ahora es comprobar todo desde lo emocional hasta lo grupal de un grupo de jugadores. Pero es muy enriquecedor para una persona como yo, que no fue jugador profesional.

-¿Y desde Francia sigue a la Real?

Por supuesto. Es inevitable. La Real es mi clb de corazón, me ha permitido a mí crecer en este medio. Fui durante 15 años su trabajador, y miro todos los días que pasa allí. El fútbol me ha dado una oportunidad diferente, pero no lo puedo olvidar, soy un enamdorado de este club, es mi club.

-Su principal aportación a la Real fue Griezmann, ¿imaginaba que alcanzaría el nivel top que tiene hoy en día?

No, es imposible. La Real permitió a este chico desarrollarse y prepararlo para conseguir títulos. Pero en juveniles no era ni titular, y entonces si me preguntas te digo que firmo a dos manos para que fuera al menos profesional. Te digo la verdad. Es imposible saber que va a ser campeón del mundo, no soy mago. Se lo ha ganado con mucho trabajo, porque es un talento puro.

-Después de no salir hacia Barcelona, ¿cree que algún día dejará el Atletico para que entonces la Real pueda cobrar los 40 millones que le correspondería por una venta por ejemplo de 200 millones? ?Lo ve saliendo del Atletico?

No lo se. Entiendo la pregunta. Porque 40 millones es mucho dinero para la Real. Pero la realidad de hoy, y no es que no quiera responder, es que Griezmann tiene la cabeza centrada en la Champions y en la liga, que lo puede ganar con el Atlético. No es el momento de mirar a eso. Pero de verdad que no hemos hablado de eso. Si lo hubieramos hecho, no creo que te lo dijera (sonríe), pero la realidad es que no hemos hablado. No es el momento. ¿Si un día saldrá del Atletico? No lo se. A día de hoy esta feliz y no veo la razón por la que vaya a dejar el Atlético.

-Le quiero preguntar por otros jugadores que trajo a la Real y que están en el primer equipo. ¿Cómo ve a Le Normand?

Le veo bien. Y si le veo con años en la Real. Vivió una formación muy difícil. Estaba casi perdido para el fútbol, pero la Real le dio la oportunidad de llegar arriba y firmar en profesionales. Le Normand es un chico que ha cambiado un poco su filosofía y forma de jugar en España. Se ha visto olbigado a hacerlo. Y su capacidad técnica le ha ayudado a ello. Tiene la cabeza amueblada, creo que será un chico que deberá esperar su tiempo, pero que pronto va a ser un titular en la Real, que será una figura de la Real.

-¿Y qué me dice de Kevin Rodrigues?

Es otra cosa. También lo tuvo difícil para llegar a profesionales. Pero fue internacional con Portugal, y eso es alto nivel, pero sólo ´fue a la selección, nada más. Alto nivel es ir a una Copa del Mundo, y debe trabajar y luchar más. Ha cambiado mucho en poco tiempo la cosa en su cabeza. Ahora está centrado en la Real, quiere ser titular en la Real. Su renovación le ha metido la cabeza con mucha alegría. Hay mucha gente que se pregunta que tiene nivel suficiente, y yo creo que sí, poco a poco. Con tiempo, pero será pronto.

-Usted siguió durante mucho tiempo a Modibo Sagnan que ha firmado Olabe para la próxima temporada. ¿Le gusta?

Es un jugador que Alberto Iturralde y yo vimos mucho en directo durante el fin de la temporada pasada. Es un chico muy atlético, físicamente tiene un potencial enorme, una buena zurda, puede jugar de central y lateral, es muy maduro, yo creo que la Real acierta con la operación, hace una buena operación. Yo fui quien le dije a Loren que era bueno ficharlo. Es un chico que puede hacerlo bien, y es un buen fichaje.

-¿Volverá Eric Olhats a la Real?

A la Real nunca le cierro la puerta. Y quiero aclarar que no es que me dejaran escapar. Fue todo muy claro. Cuando Olabe trajo su equipo, fue muy claro conmigo, y yo quería ver otro fútbol, porque a mi edad, 56 años, era el momento de ver otras cosas. Yo fui quien elegí salir, sin tener nada contra nadie, pero fue duro porque soy un enamorado de la Real. Y ahora si la edad me lo permite, y si puedo ver bien con la gafas, claro que querré volver. Pero no es algo que sea sólo decisión mía.