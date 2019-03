Laika vuelve a casa después de tres años desparecida

Laika ha regresado a casa tras tres años desaparecida. La perra, una bodeguera, desapareció de un chalé de La Yedra y sus dueños no dejaron de buscarla en ningún momento, aunque desde el principio intuyeron que les habían robado al animal. Acudieron a las múltiples llamadas y mensajes que recibieron tras pegar carteles con la foto de la perra y publicarlo en redes sociales, pero no era ninguno de los animales muertos o abandonados que encontraron. La asociación protectora de animales Felican también intentó ayudarles; unos esfuerzos que no dieron resultado.

Tres años después, su dueño, Francis Carmona, recibió una llamada de sus padres: La Guardia Civil de Baeza llamó al teléfono que aparecía en el chip del animal porque se la habían llevado al cuartel tras encontrarla andando por la carretera. Francis siempre recordará el nombre de Alba, la chica que paró su coche en un punto en la autovía que une Úbeda con Baeza para rescatarla.

La perra había sido cuidada por alguien porque presentaba, dicen, buen estado de salud y había comido bien. También saben que en este año ha tenido al menos una camada de cachorros. Cuenta su dueño que les reconoció desde el primer momento, aunque ahora se va adaptando a su nueva-vieja rutina tras lo que haya pasado estos tres años.