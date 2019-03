Abelardo: "Reconozco que he sido víctima de una presunta extorsión"

El técnico gijonés, Abelardo Fernández, compareció ante los medios para explicar su implicación como afectado por la trama a la que pagó 30.000 euros según el diario Levante-EMV y en la que se encuentra como investigado el futbolista del Levante, Toño García, actualmente en libertad.

El entrenador del Alavés leyó un comunicado donde reconoció "ser víctima de una presunta extorsión". El Pitu apuntó que presentó una denuncia ante la Guardia Civil por los hechos y posteriormente prestó declaración "en calidad de perjudicado" en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Teruel, juzgado que coordina la llamada 'Operación Lubido-Hezurra'. El gijonés señaló además que "se me ha ofrecido ejercer acciones judiciales en defensa de mis derechos". No quiso ir más allá porque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y desconoce el contenido y alcance de la misma. "Por ello muestro mi extrañeza y disconformidad con las informaciones publicadas", manifestó.

El asturiano también argumentó que su comparecencia se hizo para "preservar el honor de mi familia, esposa e hijos además de amigos y conocodios. Quiero evitar confusiones y malinterpretaciones que me puedan afectar". Arropándole en la sala de prensa de Mendizorroza estuvo el cuerpo técnico al completo, el director deportivo y el presidente del Alavés, además de su esposa, que tiene la residencia habitual en Gijón. Mostró su total disposición con la justicia recordando que "siempre me he mostrado dispuesto a colaborar para esclaracer la situaicón en la que me he visto implicado" y agradeció al Alavés y a la Guardia Civil el apoyo mostrado.

Comunicado Alavés

El agradecimiento del Pitu a su club se produjó después de que, durante la mañana, la entidad emitiera un comunicado en el que salió al paso de estas informaciones y en primer lugar mostró "respeto hacia las actuaciones judiciales que se vienen desarrollando, las cuales se encuentran bajo secreto del sumario" y expresó su "total y absoluto respaldo y apoyo a Abelardo Fernández", además de incidir en que "en la medida de confirmarse dichos hechos, se trata de una víctima y perjudicado por la presunta red de extorsión indicada".

"Dado que se trata de un asunto que incumbe al ámbito estrictamente personal del Sr. Don Abelardo Fernández, y que nada tiene que ver con su faceta profesional, solicitar el máximo respeto hacia su persona, y en especial, en el tratamiento de la información", continuó el comunicado. Asimismo desde el club babazorro apuntaron que se han puesto a disposición del técnico asturiano "todos los medios personales y profesionales que el entrenador considere útiles en defensa de su derecho".